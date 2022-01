Mario Valdez, el "playero" que sueña con guiar a Sarmiento al ascenso

28/01/2022 - 03:27 Deportivo

Sarmiento está en las instancias decisivas del Regional Federal Amateur. El domingo, en su cancha, se jugará el pasaje a la final de la región centro y para eso necesita ganarle a Paz Juniors de Córdoba, que se impuso en la ida por 1 a 0.

La gente del "Profe" se ilusiona con el ascenso al Federal A porque ve el sacrificio del plantel. Y si hablamos de sacrificio, Mario Valdez pregona con el ejemplo. El volante del equipo de Daniel Veronesse desdobla su tiempo entre el fútbol y su trabajo como playero en una estación de servicios.

"Desde hace tres años, en el sector de playas, en el expendio de combustibles, estoy trabajando en la estación de servicios de YPF, a nombre de Fabián Enrico SRL, que está en inmediaciones del Estadio Único "Madre de Ciudades". Ingreso a las 5 de la mañana hasta las 14 horas. Luego, me toca entrenar de acuerdo con el horario que nos indican en el club", contó "Marito" en una entrevista con EL LIBERAL.

"Todo es muy sacrificado, pero aquí estamos poniéndole todas las ganas para poder estar. Les agradezco mucho a los propietarios y a mis compañeros de trabajo que siempre me apoyan y hacen posible que yo siga estando en el club", agregó el jugador de 28 años, que se inició en la escuelita de Villa Unión y debutó en Primera en Banfield.

Mario puede seguir adelante con su trabajo y el fútbol gracias al apoyo de su familia, el pilar que sostiene todos sus sueños, incluido el del ascenso con Sarmiento. "Sin ellos nada es posible. Tengo todo el apoyo del mundo desde el primer momento que he elegido esta carrera. Estoy muy orgulloso de mí y de ellos, que nunca me han dejado de apoyar y buscar lo que realmente nos hace feliz. Me da mucha fuerza al verlos a ellos que se sienten tan contentos. Los momentos llegan con tanto esfuerzo", señaló.

Y el fútbol también fue una herencia familiar. "He nacido con el fútbol en la sangre. Viene de familia. La sangre de la familia me ha llevado a que la siga luchando a pesar de todas las cosas. Es mi elección de vida", aseguró.

Metiéndose de lleno en lo que el entrenador Daniel Veronesse le pide que haga en Sarmiento, contó que "ahora estoy de carrilero por izquierda. Cumplo la función de volante, también en la parte ofensiva, así como extremo, de centrodelantero también". Y se define como un jugador "Dinámico, rápido, manejo de pelota y mucha velocidad en lo que es el juego y a la hora de atacar".

Llegó a Sarmiento en el 2018, cuando el DT era Gregorio González, hoy su compañero en el plantel. "Sarmiento es uno de los clubes más grande que hay en Santiago. Desde que he llegado al club, siempre hemos optado por estar adelante, buscando lo más alto. El club se merece el ascenso al Federal A. Estamos muy bien preparados y dispuestos a lograr el objetivo propuesto".

''Marito'' se perfila para ser titular el domingo en La Banda

El volante Mario Valdez se perfila para regresar a la titularidad en Sarmiento este domingo, cuando desde las 17.45 reciba General Paz Juniors de Córdoba. El entrenador Daniel Veronesse probó en la práctica de fútbol de ayer por la tarde con Valdez en lugar de Alan Tévez, por lo que se espera un equipo más ofensivo que en Córdoba, teniendo en cuenta la necesidad de revertir el 0-1 de la ida.

Además, el zaguero central Gabriel Sandoval arrastra una molestia por lo que trabajó diferenciado, aunque se espera que pueda estar de arranque pasado mañana ante los cordobeses. La duda para el DT está en el arco ya que Rafael Santillán, que en la ida se retiró con una lesión en el hombro, sigue trabajando de manera diferenciada y su presencia es una incógnita.

El probable equipo del "Profesor" sería con Santillán o Camilo Acevedo; Matías Noriega, Néstor Gómez, Sandoval y Nahuel Gallo; Kevin Zamora, Maximiliano Sánchez Arriola, Oscar D'Amato y Valdez; Raúl Lettari y Gregorio González.