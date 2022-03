Dos líderes en el primer día del PGA Tour

25/03/2022 - 00:16 Deportivo

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Arrancó con todo en Las Termas el PGA Tour Latinoamericano de Golf. Con rondas individuales de 6-bajo par 66, el argentino Tommy Cocha y el estadounidense Kevin Velo empatan en lo más alto del tablero de posiciones tras los primeros 18 hoyos, a pesar de que en el cierre se debió suspender la cita por falta de luz.

Los dos líderes, quienes jugaron en el turno de la tarde, se separan por un golpe de los estadounidenses Cole Madey, Mitchell Meissner y Graysen Huff y los argentinos Leandro Marelli y Jorge Fernández Valdés, este último líder del listado de puntos de la Totalplay Cup.

Sobre el final de la jornada llegaron los scores más bajos tras la primera ronda. El argentino y el estadounidense aprovecharon el mejor clima de la tarde y los greens algo más blandos para treparse a lo más alto de este evento.

En tanto que hoy se desarrollará la segunda jornada, no sin antes, los jugadores que aún no han terminado sus recorridos de la jornada de ayer, deberán estar en posición a las 8.40 de hoy. Los horarios de la segunda ronda no sufrieron modificaciones.

En general fue una buena ronda y aunque sopló el viento en otra dirección cada jugador utilizó su estrategia para posicionarse.





Clasificación

Tras disputarse la primera jornada de 18 hoyos del torneo previsto a 72, así están las posiciones por ahora: 1) Tommy Cocha (Argentina) con 55 golpes; 2) Kevin Velo (EE.UU.), 66; 3) Cole Madey (EE.UU.); 4) Mitchell Meissner (EE.UU.), 67; 5) Leandro Marelli (Argentina), 67; 6) Jorge Fernández Valdés (Arg), 67; 7) Graysen Huff (EE.UU), 67; 8) Garrett May (EE.UU.), 68; 9) José Narro (México), 68; 10) Michael Kartrude (EE.UU.), 68; 11) Andrew Alligood (EE.UU.), 68; 12) Andrés Gallegos (Arg), 68; 13) Rak Cho (Corea), 68; 14) John Hill (EE.UU.), 68; 15) Manav Shah (EE.UU.), 68; 16) Henry Lee (Canadá), 68; 17) Hayden Springer (EE.UU.), 68; 18) Noah Steele (Canadá), 68); 19) Matt Gilchrest (EE.UU), 68; 20) Roland Massimino (EE.UU.), 68.