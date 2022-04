03/04/2022 - 15:01 Deportivo

Se corre en Las Termas de Río Hondo la gran final del MotoGP 2022.

MIRÁ EN VIVO LA CARRERA.

Así fue la largada:

LIGHTS OUT FOR #MotoGP @88jorgemartin gets the launch and @AleixEspargaro slides into 2nd! #ArgentinaGP pic.twitter.com/EfmOpv1o3v