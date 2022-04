Aleix: ''Sincera y humildemente, cre que me lo merezco"

04/04/2022 - 01:05 Deportivo

Textos: Gustavo Paz.

Fotos: Daniel Pérez - José L. Pérez.





Aleix Espargaró vivió un domingo inolvidable en Las Termas. Tras lograr la primera victoria de su carrera deportiva, el barcelonés se mostró visiblemente emocionado y reconfortado.

"Estoy en la parte final de mi carrera deportiva. Obviamente me quedan años de carrera, pero no muchísimos, porque tengo 32 años. Al final, la frase esa que se dice que si trabajas bien, los resultados llegan, no se dice porque sí. Creo que se ha cumplido. Y sincera y humildemente, creo que me lo merezco", expresó tras la conferencia de prensa.

Sobre la complejidad de la carrera, indicó: "Nunca es fácil ganar en MotoGP, pero pensaba que podía ser un poquito más fácil, que sería un poco más competitivo, pero después del Moto2 y del calor que hace en Las Termas, la pista ha patinado muchísimo. He tenido que cambiar bastante la técnica de la moto en carrera, intentar entender lo máximo la tracción y siempre es más bonito que sea peleado. El primer podio fue difícil. La primera victoria ha sido difícil. Así que feliz".

"Ganar siempre es ganar. Liderar el campeonato siempre es liderar, sea con la moto que sea, pero si eres capaz de hacerlo con una marca nueva como es Aprilia y liderando tú el proyecto desde hace muchísimos años, el orgullo es doble", expresó reconfortado.

También habló del duelo con Jorge Martín. "Estaba analizando un poco a Jorge y sabía que a las últimas seis, siete u ocho vueltas, yo era más rápido que él y tenía un poquito más de neumático. Así que tampoco me he querido precipitar. Sabía que si fallaba en el primer adelantamiento era mejor que no se cerrara la dirección, no caerme y volverlo a intentar. Y tampoco quería pasar a Jorge sin tocarlo obviamente porque tenemos muy buena amistad y no es necesario ser agresivo en pista. Así que he intentado pasarle limpiamente, aunque me ha costado", cerró.