Central ultima detalles para visitar al “Pincha”

08/04/2022 - 00:30 Deportivo

El plantel de Central Córdoba ya dejó atrás la eliminación de la Copa Argentina, ante Gimnasia de Jujuy, para mentalizarse en el trascendental partido del próximo domingo, a las 14, ante Estudiantes y en La Plata, por la novena fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

El "Ferroviario" tendrá la chance acercarse a zona de clasificación y recortar la brecha con uno de los tres líderes que tiene el grupo.

Ayer por la mañana se realizó una práctica en el predio del Iosep, donde los jugadores que fueron titulares por Copa Argentina realizaron trabajos de tenencia y precisión, mientras el resto del plantel hizo una intensa práctica de fútbol reducido.

La práctica de hoy se realizará en el estadio Alfredo Terrera, en donde el entrenador Sergio Rondina parará el equipo que visitará al "Pincha", en tanto que en las últimas horas de mañana viajarán rumbo a Buenos Aires por vía aérea los convocados para el encuentro ante Estudiantes.

Tras la práctica de ayer, el defensor José Leguizamón habló con el departamento de prensa del club. "Después de mucho tiempo volví a jugar 90 minutos, me sentí bastante bien aunque falto de ritmo de juego. Creo que la mayoría de los que no veníamos jugando tuvimos la oportunidad y dimos todo por el equipo, no se pudo ganar pero creo que el balance fue bueno y hay que seguir mejorando. Hay que dar vuelta la página y seguir porque tenemos partidos importantes", manifestó.

El paraguayo siente que "el juego del profe lo vamos consolidando día a día, estamos encontrando los espacios, los movimientos. Es cuestión de ir mejorando, de ir intentando día a día, entrenarlo y tratar de hacerlo en los partidos que eso nos va a dar buenos resultados".

Por último, dejó en claro que no le teme a Estudiantes: "Es un rival complicado, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Tenemos que pensar en nuestro equipo y en lo que podamos hacer, con esa mentalidad positiva podemos jugarle de igual a igual a cualquiera y sacar resultados positivos".