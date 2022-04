Beligoy habló de las polémicas del VAR en esta fecha: “No era penal para River”

19/04/2022 - 02:07 Deportivo

La décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol pasó en medio de la polémica y de dos situaciones puntuales que quedaron bien marcadas y confrontadas con el VAR. La primera de ellas se dio en el partido en el que River Plate, con goles de Enzo Fernández, de penal, y Matías Suárez, lo dio vuelta y venció a Banfield por 2 a 1 en el estadio Florencio Sola del sur de Buenos Aires.

¿Qué ocurrió de extraño allí? Cuando se jugaban 8 minutos del segundo tiempo, el árbitro Pablo Echavarría sancionó un penal por mano de Franco Quintero y cuando el “Taladro” se imponía por 1 a 0 con tanto de Perales.

La acción fue revisada por el VAR que determinó que hubo violación del reglamento del jugador banfileño, por lo que Enzo Fernández se encargó de transformar en gol y el empate transitorio para el “Millonario”.

Fue una jugada discutida por los locales que entendieron que Franco Quintero jamás tuvo intención de tocar la pelota con la mano y más aún cuando saltó para tratar de despejar el balón. “Entendemos e interpretamos que no fue penal bajo ningún punto de vista. El VAR identifica una situación, para nosotros errada, y lo llama al árbitro Echavarría para que la revise. Obviamente, a nuestro entender, no ha tomado una buena decisión. No es una mano sancionable. Nos equivocamos. Así como nos equivocábamos sin VAR, también ahora. Y más en cuestiones que son interpretativas”. Así se expresó ayer el Director Nacional del Arbitraje, Felipe Beligoy, que admitió que su colega se equivocó en cobrar la falta en favor de River Plate. Luego agregó: “No le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los ‘VAR output’. Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura”. Beligoy también fue un poco más allá y dijo que Echavarría tomó la decisión de cobrar la mano y el penal después de que el VAR identificara una situación errada. “El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield- River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR se multiplican por un millón”, señaló Beligoy. También en Boca Juniors vs. Lanús hubo situación que generó muchas discusiones y hasta críticas del entrenador del “Xeneize”, Sebastián Battaglia. “El VAR tendría que haber revisado la jugada de Fabra. Desde que lo pusieron dije que todos podríamos correr riesgos y me parece que hoy (por el domingo) tendrían que haberle avisado a Tello, pero no lo hicieron”, fue el duro comentario que hizo el adiestrador del “Xeneize” cuando terminó el partido y ofreció una conferencia de prensa. La jugada a la que hizo mención Battaglia fue cuando Fabra se lanzó al ataque por el sector izquierdo y cuando llegó al área lanzó un centro que pegó en el codo de Ángel González, pero que no llamó la atención de nadie, salvo de los jugadores locales que pidieron la revisión y la pena máxima. No hubo ni otra ni otra cosa.

Sobre este tema, Beligoy también opinó ayer cuando habló en TyC Sports: “Se observa que la pelota pega en la zona permitida del brazo. Además, Fabra primero cuerpea al jugador de Lanús lo que hace que se desestabilice. Bajo ningún punto de vista el jugador de Lanús quiere bloquear esa pelota. Va cayendo y con un movimiento natural, la pelota pega en el brazo, no hay intención de bloqueo ni mucho menos. Es casual”, explicó el Director Nacional del Arbitraje.

Después de hablar de los dos casos más resonantes que se registraron en esta fecha de la Copa de la Liga, Beligoy admitió que errores seguramente va a haber y se mostró algo congratulado por las felicitaciones que viene recibiendo del mundo del fútbol por la forma en que se viene aplicando en VAR en las canchas argentinas.

“En Argentina llevamos tres fechas con VAR y hemos recibido felicitaciones de gran parte del mundo arbitral por cómo lo estamos implementando. Errores van a haber. En esta oportunidad, con Banfield, cometimos un error y nos hacemos cargo”, finalizó.