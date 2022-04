Renzo López habló de los penales y su disputa con Rojo

24/04/2022 - 01:35 Deportivo

Renzo López fue uno de los grandes protagonistas de la noche, por el penal que le atajaron y por el que convirtió después.

“Me tenía confianza y tomé la decisión de patear. Lamentablemente el primero no entró y el segundo decidí patear al mismo lado y por suerte fue gol”, comentó. En el primer penal, el entrenador de arqueros de Boca le advirtió a García hacia dónde patearía el uruguayo.

“Sí, me comentaron eso cuando terminó el primer tiempo, pero son cosas del fútbol. Yo venía pateando ahí y por eso tomé esa decisión. Seguramente por eso él también se jugó ahí”, dijo al respecto. “Ya tenía decido patearlo ahí, no quería cambiar. Yo estaba seguro de que no tenía que cambiar, por suerte le pegué ahí y fue gol”, agregó sobre su revancha.

López tuvo luego un altercado con Marcos Rojo, que le valió una amonestación, la quinta, por lo que se perderá el partido ante Godoy Cruz.

“No quiero entrar en polémicas porque no me gusta eso. Yo fui a cubrir la pelota y no sé si Marcos no me vio o no escuchó el silbato, pero me impacta de lleno en el pie, por eso mi reacción, pero no me gustan esas cosas. Son cosas que pasan en la cancha, prefiero dejarlas ahí y me quedo con su pedido de disculpas”, contó. “ Fue un momento d e adrenalina en la que no pensé. Antes del partido sabía que tenía cuatro amonestaciones pero ahora tendré que esperar un partido afuera. Son cosas a corregir o mejorar. Lo tendré en cuenta para más adelante”, cerró.