Los González y un vínculo de sangre y pasión por el básquet

03/05/2022 - 23:31 Deportivo

Marco (48), Sebastián (45) y Martín (41) son apasionados del básquet aunque de diferentes maneras.

Los hermanos González comparten la pasión por este juego, a pesar de que terminó alejándolos con el paso de los años. Sebastián, hoy en Quimsa, superó la barrera de los 500 partidos en la Liga Nacional.

Martín es un DT en ascenso. Ganó el Súper 8 con Independiente de Oliva, que fue el equipo de mejor récord en la temporada regular de la Liga Argentina.

En los últimos días el destino les permitió reencontrarse. Marco era el que mejor jugaba de los tres, pero a los 18 años dejó el básquet por razones de salud y hoy es productor de seguros.

Sebastián habló de Martín. “Sé que es un trabajador inalcanzable. Hace diez años que está en ese club, ha empezado con los chicos y ha seguido un proceso admirable para mirarlo de afuera, con jugadores en selección y subiendo peldaño por peldaño. Hoy con un título y jugando como número uno de la Liga Argentina me pone muy contento porque sé lo apasionado que es, lo que le gusta lo que hace. Entonces, cuando se da un resultado positivo es como que refuerza todo eso. Y en la familia, todos contentos. Sufro mucho cuando lo veo a él, sufro más que cuando jugamos nosotros. Igual le pasa a él, porque uno cuando no maneja tiene más miedo que cuando uno sabe que tiene el control”, comentó el entrenador de Quimsa. “Es mi hermano más chico, pero el mejor de los tres era el otro (Marco), que se dedica a otra cosa y es el que siempre nos da consejos y nos habla a los dos de esto, porque nosotros vivimos el básquet intensamente. Mi mamá (Ana María) es la que sufre un poco más”, agregó “Seba”. La llegada de Martín a Santiago con Independiente de Oliva fue una invitación a ir en su búsqueda. “Vivíamos a una cuadra de Atenas y de chiquitos empezaron a jugar mis hermanos primero, yo tenía 3 o 4 años. Estuvimos muy ligados a la mejor etapa de Atenas, los primeros campeonatos. Estábamos todo el día en el club. Después Seba empezó a trabajar en Atenas y yo con 15 o 16 años iba a ayudarlo como monitor. A los 20 empecé a trabajar ahí y estuve seis años. Después volví para un segundo ciclo de cuatro años más, y los últimos, trabajé como segundo asistente de Sebastián en Liga Nacional”, recordó el menor de los González. A diferencia de Sebastián y Marco, Martín nació en Santa Fe. “Mi viejo (Roberto) es productor de seguros y se fue a trabajar en una compañía en Santa Fe y ahí nací yo, pero al año y medio ya estaba viviendo en Córdoba”, comentó en referencia a su infancia. Mar t í n h a b l ó a d e m á s acerca de la posibilidad de ser asistente de su hermano. “La primera vez que me habló fue a los tres o cuatro meses de que había arreglado con Independiente. La gente del club se había portado muy bien y no me gustó la idea de dejarlos en banda. También pasó que yo dirigiendo una selección de Córdoba, le propuse para que vaya conmigo y sin dudarlo fue de asistente”, indicó. Desde Córdoba, Marco comentó su experiencia con el básquet. “Jugué hasta las categoría Cadetes Mayores. Después tuve una operación de pulmón y dejé el básquet a los 18 años. En Atenas estuve hasta los 16. Recuerdo que había empezado a estudiar en la universidad y me fui a Hindú”, recordó.

Marco siguió los pasos de su padre y se convirtió en productor de seguros. “Si bien a la cartera no la hice fundamentalmente con gente de básquet, porque estuve alejado un tiempo del club a raíz de la enfermedad. Después me acerqué cuando ellos iniciaron la carrera como técnicos, yendo a ver partidos y ahí uno se reencuentra con la gente del ambiente”, indicó.

Consultado acerca de qué le generan los logros de Sebastián, explicó: “Admiración por la forma de ser, cómo encara cada año los proyectos. Es una persona que ha durado mucho en las instituciones que ha estado, eso habla bien”.

Y en referencia a Martín, dijo: “Está muy arraigado en el club donde se encuentra y siempre ha dado pasos para adelante. Pudiendo haber saltado a otro club, eligió quedarse ahí y está en ascenso permanente. Lo que han hecho este año es muy bueno, más allá de cómo termine porque ahora se ha complicado un poco”.