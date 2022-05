Soraire: “Lo importante es que no perdamos el eje”

04/05/2022 - 22:31 Deportivo

El cierre de la Copa de la Liga Profesional no es el mejor para Central Córdoba.

En un momento llegó a ilusionarse con pelear la clasificación a cuartos de final, pero tras las últimas dos derrotas consecutivas (ante Boca y frente a Godoy Cruz) se achicó la brecha con los de abajo en la tabla de promedios del descenso.

Más allá de eso, al volante Jesús Soraire le preocupa que su equipo no pierda el eje ni su esencia.

“Hay que tener la cabeza positiva, sabiendo que este torneo va a ser así. El año va a ser así para Central. Vamos a sumar y vamos a perder puntos. Pero lo importante es no perder el eje, saber qué es lo que nos jugamos y que cada partido tenemos que disputarlo como una final para que Central Córdoba se quede en Primera División”, manifestó el tucumano.

De cara al partido del próximo lunes ante Lanús, Soraire le apunta a volver a generar situaciones de gol. “Tenemos que tratar de llegar con más claridad al arco contrario, tener más situaciones de gol. Creo que en los últimos partidos no tuvimos tantas. Si bien este es un equipo que se caracterizaba por todas las situaciones que malograba, esta vez no fue así. Entonces, si bien tenemos que corregir lo defensivo, no debemos resignar lo que somos, nuestra esencia de ir para adelante, de intentar jugar y buscar siempre el arco contrario”, explicó. Las lesiones también preocupan a Soraire: “Hemos tenido muchas bajas. El técnico tuvo que improvisar al ‘Tano’ Di Benedetto saliendo por la parte derecha de la zaga central siendo él zurdo. Nosotros estamos acostumbrados a salir por derecha y por ahí la pierna le costaba porque no es su pierna hábil”.

“La salida por lesión de Matías (Laba) influyó mucho en cuanto al funcionamiento y cómo estábamos parados nosotros, con las líneas bien adelantadas, donde cortábamos alto las jugadas, la recuperábamos en campo contrario y volvíamos a atacar. Después, con el cambio de sistema, ellos empezaron a doblegar por afuera y cambiaron algunos jugadores de posición. No supimos encontrarle la vuelta en el primer tiempo. Creo que hicimos un desgaste que nos llevó a ser dominados por Godoy Cruz, es algo que hacen muy bien ellos por las bandas. Después nos encontramos con un gol en toda esa vorágine de tratar de contrarrestar todo lo que ellos estaban haciendo bien”, agregó.





Altas

Entre tantas lesiones, la buena noticia para el entrenador Sergio Rondina es que ayer ya pudo contar con los defensores Iván Ramírez y Fabio Pereyra, quienes trabajaron con normalidad al superar sendas lesiones, y podrán ser tenidos en cuenta para el choque ante el “Granate”.