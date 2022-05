Oscar Galíndez se quedó con todos los aplausos en el Triatlón Half de Las Termas

05/05/2022 - 00:21 Deportivo

El cordobés Oscar Galíndez en caballeros y Alexandra Din en damas, se quedaron el fin de semana con la XIII edición del Triatlón Half Las Termas de Río Hondo.

El evento se realizó sobre 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de atletismo.

La carrera contó con la organización de la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón, que a través de su titular José Barrionuevo, agradeció al Gobierno, a la intendencia de Las Termas y a los sponsors, por el apoyo.

Estas son las posiciones. General masculino: 1) Oscar Galíndez, 04:11:26; 2) Juan Villarruel (Bs. As.). Damas: 1) Alexandra Din, 05:42:55 (Sgo); 2) Soledad Ahuad (Sgo). Cat. A; 1) Facundo Olguín. B: 1) Martín Rojkes. C: Federico Charas. D: 1) Juan Villarruel. F: 1) Gustavo Rosso. G: 1) Oscar Galindez; 2) Maximiliano Fonzo. H: 1) Juan Tristán. Cat . I 60 años más: 1 ) Gustavo Iriar te; 2) Andrew Wheeler. En Standard Cat. A: 1) Mateo Corbalán; 2) Matías Monteros. Cat. B: 1) Lucas Moreno; 2) Matías Etrat. Cat. C: 1) Alfredo Passarell. Cat. D: 1) Miguel Mondino. Femenino, Cat. A: 1) Belén Santillan. B: 1) Lucía Borches. C: 1) Luciana Mercado. D: 1) Gabriela Areal. En Paratriatlón ganó Facundo Palacios (Tuc.)