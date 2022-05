Rondina comienza a definir los 11 para el lunes

06/05/2022 - 04:43 Deportivo

Se acerca el final de la Copa de la Liga Profesional para este Central Córdoba. Ya sin chances de clasificación a los cuartos de final, el conjunto dirigido por Sergio Rondina cerrará su participación en la edición 2022 del certamen recibiendo a Lanús, el próximo lunes, a partir de las 19 horas.

Por ello, su entrenador Sergio Rondina podría comenzar a confirmar hoy el once inicial que saldrá desde el inicio ante el elenco granate. Y no será una misión fácil para el DT ferroviario, ya que son varios los jugadores que no están al ciento por ciento desde lo físico, ya con la lamentable baja de Matías Laba, que estará varios meses afuera de las canchas tras la lesión y posterior operación en Mendoza, a causa de una luxación de la cadera derecha con fractura de la cabeza del fémur. El tiempo de recuperación estará ligado a la evolución que presente el jugador en las próximas semanas.

Respecto del resto el equipo, los defensores Iván Ramírez y Fabio Pereyra continúan evolucionando de sus lesiones y ya trabajaron con sus compañeros. Franco Sbuttoni es otro de los que terminó el partido ante Godoy Cruz con una molestia en el músculo isquiotibial, pero los resultados no arrojaron la presencia de alguna lesión por lo que se seguirá su evolución.

Rondina probaría hoy un posible once inicial de cara al juego del lunes. Lanús viene de jugar en Guayaquil por la Copa Sudamericana.