Histórica clasificación de la Reserva "Ferroviaria"

07/05/2022 - 05:31 Deportivo

Central Córdoba hizo otra vez historia en el fútbol nacional, esta vez en la división Reserva, al obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Con el empate conseguido ayer como local ante Lanús, 2 a 2, el elenco "Ferroviario" se aseguró un cupo en la otra fase al terminar en el cuarto lugar de la zona 2, dejando con las manos vacías a Boca Juniors, que perdió 1 a 0 ante Tigre.

En cuartos de final, Central Córdoba se medirá con Defensa y Justicia, ganador de la zona 1. Será a un solo partido y ya fue programado: el próximo miércoles 11 de mayo, a las 9 de la mañana, en el estadio del "Halcón" de Florencio Varela.

En el duelo de ayer por la mañana ante el "Granate", en el estadio Alfredo Terrera, el equipo de Adrián Adrover tuvo que reponerse a una desventaja de dos goles, ya que la visita se imponía con los tantos de Orozco, a los 12 minutos, y Sanabria, a los 20'. Pero el "Ferro" reaccionó antes del cierre del primer tiempo y lo empató con las conquistas de Diego Vásquez (28') y Agustín Sequeira (42'). Este último es hermano de "Leo", ex jugador del club y actualmente en Querétaro de México.

Los restantes cruces de cuartos de final de la Reserva serán: River (2º zona 1) vs. Huracán (3º zona 2), Estudiantes (1º zona 2) vs. Gimnasia (4º zona 1) y Lanús (2º Zona 2) vs. Banfield (3º zona 1).