La Liga Termense puso en juego la Copa 60 Aniversario

10/05/2022 - 00:02 Deportivo

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Con un acompañamiento masivo de espectadores comenzó a rodar la pelota en Las Termas de Río Hondo con el inicio de la Copa “60 aniversario” de la Liga Termense que organiza la entidad madre del fútbol local.

Los partidos se jugaron en las canchas de 25 de Mayo y de Herrera el Alto, el sistema es a un solo partido eliminatorio.

El ganador de este torneo logrará el pasaporte para los cuartos de final del torneo Anual que se iniciará cuando finalice esta instancia.

La inauguración oficial del certamen se desarrolló en la cancha de 25 de Mayo en la previa del choque entre el local y el último campeón Villa Balnearia.

Del sencillo acto participaron el presidente de la Liga Termense, José Cabo Barros, el intendente municipal, Jorge Mukdise, dirigentes de los clubes, funcionarios municipales y familiares de los extintos Alberto Jiménez y Hugo “Cuchugo” Medina cuyos nombres llevará el campeonato Anual.

El sábado en la cancha de Herrera el Alto, el local venció por 2 a 1 a Sebastián Legresti y Los Dorados dio cuenta de Sector el Alto a quien venció por 3 a 1. En la cancha de 25 de Mayo empataron en un gol por bando 25 de Mayo con Villa Balnearia.

Por penales triunfó 25 de Mayo por 4 a 2. El domingo, en la cancha de 25 de Mayo barrio Adela goleó por 3 a 0 a Villa Nueva.

En el otro cotejo San Martin venció en definición por penales a Vinará tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos. En los penales el “Santo” ganó por 4 a 1.

En Herrera el Alto, Argentino le ganó por la mínima a Colonia Tinco y Termas goleó 3 a cero a Belgrano. Los cruces de los cuartos de final: Los Dorados vs Vinará; Argentino vs. Termas; 25 de Mayo vs. La Costanera y Herrera el Alto vs. Barrio Adela.