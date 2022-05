Gastón Díaz le apunta a que Mitre siga mejorando

14/05/2022 - 00:44 Deportivo

Mitre goza de buena salud en la Primera Nacional. Los diez puntos conseguidos en las últimas cuatro fechas revitalizaron a un equipo que no había arrancado bien. De todas formas, la idea es seguir mejorando, tal como lo expresó el experimentado defensor Ricardo Gastón Díaz.

“Debemos seguir mejorando y para eso laburamos en la semana. Esto es largo y sabemos que no tuvimos un buen arranque, hoy estamos un poquito mejor, pero hay que seguir mejorando”, manifestó en diálogo con el departamento de prensa del club.

El “Aurinegro” recibirá mañana a Chacarita, uno de los que pelea arriba en el certamen.

“Trabajamos la semana pensando en Chacarita, trataremos de contrarrestar sus virtudes y generar el juego que queremos”, sostuvo el ex Vélez al respecto.

Consultado sobre que cambió con la llegada de Pablo Richetti, respondió: “Internamente sabíamos que un resultado positivo nos iba a cambiar y a sacar la mochila que traíamos de no poder ganar, lástima que no lo pudimos hacer en su momento con Cacho (Sialle). Se renovaron las expectativas con un nuevo técnico, joven, que tiene bien claro los conceptos. Eso nos dio una frescura y el primer partido que se gana fue motivacional y sirvió para liberar un poco la cabeza”.

Por último, se refirió al plano personal: “Al principio me tocó entrar en algunos partidos, alternar, venía sin una pretemporada y físicamente no estaba bien. Hoy me siento bien, pleno, agarrando ritmo y jugando los últimos partidos de titular. Ahora tengo que afianzar eso”. Chacarita Chacarita Juniors recupera lesionados para visitar mañana a Mitre, pero sufrirá la baja del volante Agustín Piñeyro, por una fuerte molestia muscular. En tanto, formarán parte de la delegación Federico Rosso, Facundo Parra y Hernán Fredes, recuperados de sus respectivas lesiones.