Su vínculo con Los Pumas y el presente de Lezana, Isa y Pedemonte

17/05/2022 - 01:14 Deportivo

Si hay un hecho que trascendió en la vida de Juan Manuel Leguizamón, por lejos, es la brillante etapa que vivió con Los Pumas. El santiagueño siempre estuvo en la consideración de los diversos entrenadores que pasaron por ahí y en los últimos años era uno de los pocos que quedaba en competencia de aquellageneración que le dio grandes satisfacciones al rugby argentino en el terreno internacional.

“La etapa con Los Pumas fue impresionante. Para mí fue un sueño cumplido. Fue vivir un sueño despierto como siempre digo. Son cosas muy difíciles de expresar porque se trata de algo muy profundo y demasiado movilizante lo que uno vive, sean buenas o malas, positivas o negativas. Representar al país con todo lo que significa, jugar mundiales, ponerse la camiseta, cantar el himno, hacerse de amigos. Todo eso es muy fuerte. Muchas veces me preguntan de este tema y a veces no sé qué decir.

De lo que estoy seguro que es algo único. Fue una de las etapas más linda de mi vida. Todo fue disfrute, todo aprender y todo crecer”.

Hoy Santiago del Estero perdió al jugador que marcó el camino para aquellos que sueñan con ser llamado al seleccionado argentino de rugby. No todos tienen las mismas posibilidades y si se da la oportunidad, hay que aprovecharlas al máximo.

“Legui” habló también de otros tres referentes hoy en el ámbito nacional e internacional como lo son Tomás Lezana, Facundo Isa y Bautista Pedemonte, este último que va en busca de vestir la celeste y blanca en el plantel mayor.

“Son chicos que van cumpliendo sus sueños y haciéndolo sobre la base del trabajo, el amor, el respeto y varias cosas más. Por ahí lo tenemos a Facu y Tomi un escalón un poco más arriba que Bauti que también está en camino. La verdad que los tres están en una situación muy similar.

Todo con trabajo llega y no tengo dudas que mientras sigan trabajando como lo vienen haciendo, las oportunidades van a llegar”. Siendo que la Argentina cuenta con grandes y muchísimos talentos en todo el país en este deporte, las posibilidades de ser un Puma no es una tarea sencilla. Leguizamón siente que hay que apoyarse en algunos factores que son clave para tratar de cumplir con ese objetivo: la persistencia, la consistencia, el respeto, el amor por lo que se hace y el trabajo que no debe faltar jamás.

“Mientras uno como persona tenga los objetivos claros y se proponga cosas, todo llega. No sé si es difícil o fácil ser un Puma. En lo personal creo que la persistencia, el amor, el respeto, la consistencia, el trabajo fueron clave para pasar por ahí”.

Fueron 20 años los que acompañaron al santiagueño en su rica historia con Los Pumas, pero aún así él confiesa que no guarda ningún recuerdo en especial.

“No tengo un recuerdo que me haya marcado más que otro. Es muy difícil decirlo. Son 20 años de carrera y me pasaron muchas cosas. Tengo infinidades de recuerdos y de todas las cosas que viví y que las disfruté como nadie”. l