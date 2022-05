Sebastián Acevedo: “Me duele la panza de los nervios, de la ansiedad”

20/05/2022 - 00:01 Deportivo

Sebastián Acevedo reveló que hay momentos en que le duele la panza de los nervios, de la ansiedad, por estar jugando una semifinal de Liga Nacional con Quimsa, su segunda casa.

“Vengo bastante activo emocionalmente. Por ahí me duele la panza de los nervios, de la ansiedad. Vivir estos partidos de semifinales en Quimsa con el estadio completo me movilizó. Sabemos que podemos ir por más, que todavía no tocamos nuestro techo y que tenemos la chance de hacer algo muy lindo para el club, para el grupo, para los hinchas. Es muy lindo vivir esto, más a mi edad (31). Estoy muy contento con lo que estoy viviendo. Trato de focalizarme en disfrutar, porque no todos los días uno juega una semifinal”, declaró el ala pívot santiagueño. “Seba” elogió al rival, pero confía en cerrar la serie esta noche.

“Tenemos que seguir por el mismo camino. Sabemos que vamos a jugar de visitante, que Boca tiene una localía muy fuerte, pero nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer nosotros dentro de la cancha. Todos los partidos son distintos. Sabemos que Boca es un gran equipo, que ellos no tienen un mañana. Tenemos que enfocarnos en el arranque del partido y estar los 40 minutos enfocados. Queremos terminar la serie, pero se puede ganar o se puede perder. Lo más importante es la forma. Si nosotros plasmamos lo que venimos haciendo, vamos a tener más chances de ganar”, explicó convencido.