Lionel Messi y su balance sobre su temporada en el PSG: “Conseguimos una liga que me hacía mucha ilusión”

22/05/2022 - 10:57 Deportivo

Lionel Messi realizó hoy un balance de su primera temporada como jugador de Paris Saint Germain (PSG), que tuvo "el sabor amargo" de la caída en octavos de Champions League y también su primer título de liga francesa.



Luego de la goleada del sábado sobre Metz (5-0), el capitán del seleccionado argentino escribió en su cuenta de Instagram para compartir sus sensaciones tras culminar su primera temporada en París.



"Terminó la temporada y quería agradecer a mis compañeros por cómo me trataron desde que llegué y a mi familia por acompañarme y apoyarme siempre", inició Messi con una omisión hacia los hinchas parisinos de quienes recibió silbidos luego de la eliminación contra Real Madrid.



"Fue un año diferente por todo lo que ocurrió, pero al final de todo conseguimos una liga que me hacía mucha ilusión lograr por lo que significa al ser el primer trofeo acá en París", valoró el número 30 sobre el título conseguido con cinco fechas de anticipación.



"Nos quedamos con el sabor amargo de caer en la Champions en una eliminatoria que estábamos siendo mejores, y a la vez me quiero quedar con la alegría de haber sumado otro título que era también uno de los objetivos", remarcó "Leo" sobre la dolorosa serie de octavos perdida en el Santiago Bernabéu.



"Seguro que se vienen cosas buenas en este 2022, será un año importante y vamos a pelear por estar compitiendo con ambición por todo. Nos estamos viendo", concluyó.



Antes de las vacaciones, Messi se unirá al seleccionado argentino para afrontar la "Finalissima" contra Italia el próximo 1 de junio en el estadio Wembley, de Londres.