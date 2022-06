Al “Huevo” Rondina le preocupa cómo armar la delantera ante San Lorenzo

19/06/2022 - 01:49 Deportivo

Central Córdoba tendrá el martes un partido muy importante ante San Lorenzo, desde las 21.30 en el estadio Único "Madre de Ciudades", pero para ese compromiso al entrenador Sergio Rondina le preocupa la gran cantidad de lesionados que tiene, sobre todo en la delantera.

"Hoy (por ayer) no entrenaron Renzo López, que tiene una molestia en el aductor, y Riaño, por una molestia en el cuádriceps. Vamos a ver cómo evolucionan, tenemos todavía domingo, lunes y martes todo el día para ver si lo recuperamos", le contó el DT a EL LIBERAL.

El "Huevo" le atribuye estas dolencias a la seguidilla de partidos. "Claudio (Riaño) hizo 90 minutos después de dos meses, Renzo viene jugando con muy poco descanso, menos de 72 horas después del partido con Boca, viaje de por medio, la verdad que es agotador. Ahora nos va a pasar lo mismo porque jugamos el martes y de vuelta el sábado en Córdoba con Talleres, más allá de que ellos tienen Copa Argentina el miércoles. La realidad es que tenemos muy pocas horas de descanso", se quejó.

Más allá de que ya pudo contar con otro delantero como Juan Kaprof (recuperado de una sobrecarga muscular) y con el defensor Jonathan Bay (arrastraba un traumatismo de hombro), los problemas en ofensiva se agudizan por la grave lesión de Sebastián Ribas (neumotórax) y la partida de Abel Argañaraz (se fue a préstamo a San Martín de Tucumán). "Vamos a esperar la recuperación de los dos", insistió Rondina sobre López y Riaño que, en caso de estar en óptimas condiciones, conforman hoy la dupla titular del equipo.





Sobre San Lorenzo

De cara al duelo con San Lorenzo, que llega en crisis deportiva e institucional, Rondina señaló: "Es un equipo grande y más allá del momento deportivo e institucional que está pasando, no deja de ser eso, un equipo grande, con jugadores importantes. Es un equipo que tiene buen juego aéreo, que ha descansado. Está todavía en formación, con un técnico nuevo. Pero obviamente que, como equipo grande, va a venir a Santiago a buscar los tres puntos y nosotros tenemos que estar preparados para jugar otra final más".

El "Huevo" reclamó poder entrenar en el escenario del cotejo del martes. "No comprendo que a nosotros, siendo locales en el estadio Único, la administración del estadio no nos deje entrenar en el mismo. Tampoco nos dejan jugar de local en nuestra cancha y, cada vez que jugamos de local en el Único, tenemos que insistir hasta último momento. Y ahora todavía no tenemos la posibilidad de ir a entrenar ahí", manifestó.

Sobre lo que le preocupa de su equipo, contó: "Los arranques de los partidos, por lo menos estos dos que tuvimos contra Barracas y contra Banfield, porque no fueron buenos y después se nos hizo muy cuesta arriba los partidos. Es algo que hablamos con el plantel y tenemos que corregirlo cada vez que salgamos a jugar fuera de casa".









La necesidad de reforzarse y las limitaciones económicas

Hasta el momento Central Córdoba incorporó tres refuerzos: Enzo Kalinski, Alan Barrionuevo y Lautaro Montoya. Y aunque sabe que está complicado el mercado, Rondina no se resigna a seguir incorporando. “Veremos las posibilidades económicas que tiene el club. La idea es sumar, sobre todo adelante, donde estamos cortos, más con la partida de Argañaraz. Pero veremos que hay en el mercado y que posibilidades económicas tiene el club de poder incorporar”, contó el “Huevo” dejando en claro que su prioridad es poder conseguir un delantero. En ese sentido, el entrenador “Ferroviario” descartó la llegada de Mauro Albertengo, que sonó con fuerza en los últimos días. “No, Albertengo está en Defensa y es tenido en cuenta, así que hoy por hoy no hay nada”, sentenció Rondina.