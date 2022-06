Amigos de Santiago del Estero estarán apoyando hoy a Carlitos Tévez

24/06/2022 - 00:19 Deportivo

¿Qué tienen en común Alberto Espíndola, ex acordeonista del Quinteto Imperial, con Alfredo “Alito” Toledo, integrante de Los Manseros Santiagueños?

Los dos son reconocidos músicos de nuestra provincia y hombres que tienen una gran amistad con Carlos Tévez, flamante DT del “Canalla”.

Enterados de lo que será su nueva función, tanto Espíndola como Toledo no dejaron pasar la oportunidad para expresar sus sensaciones y cómo viven las horas previas del debut de Tévez en uno de grandes de Rosario.

“Carlitos es un gran amigo y pienso que tiene condiciones para asumir esta responsabilidad. Hablé con él cuando me vino a visitar en mi casa del barrio Campo Contreras y ahí me dijo que no quería seguir jugando al fútbol. Él ya me lo había anticipado. Quería disfrutar de otras cosas y estar con su familia”, comentó Alberto cuando recordó aquel día en que compartió con el “Apache” una linda jornada de amistad.

Luego agregó: “Tévez conoce mucho de fútbol y estuvo jugando bastante tiempo en Europa. Creo que está capacitado para volcar todo lo que aprendió en su tiempo de jugador destacado. Ojalá que todo le salga bien y mañana (por hoy) voy a estar apoyándolo desde aquí y siguiéndolo por televisión”.

También “Alito” dijo lo suyo: “ Realmente le deseo lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Creo que asumir como técnico es algo con mucho honor y realmente con la experiencia que él tiene de haber jugado en equipos muy grosos del mundo. Trae una enseñanza de lo que aprendió a todo el equipo de Rosario Central. Estoy recontento y le deseo lo mejor para él”. También destacó su humildad y grandeza como persona de bien.