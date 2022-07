Soraire: “Nos faltó un poquito de personalidad para jugarlo”

03/07/2022 - 01:01 Deportivo

La derrota del viernes a la noche caló hondo en el plantel de Central Córdoba. El 1-2 ante Argentinos desnudó las falencias de un equipo que no logra encontrar la regularidad.

Pero la autocrítica siempre está presente y el que la hizo esta vez fue el volante Jesús Soraire, quien admitió que a su equipo le faltó “personalidad para jugarlo”. Primero, el tucumano justificó el sistema táctico elegido por el entrenador Sergio Rondina, con cinco defensores.

“Sin dudas nos faltó vértigo de mitad de cancha hacia adelante porque nos faltaron jugadores en ese sector. Al tener tres centrales en el inicio, si los volantes defienden mucho, Claudio queda muy solo, muy aislado. Pero también es cierto que lo neutralizamos a Argentinos, esa era la idea”, analizó.

“Después nos quedamos sin ideas para ir para adelante. Creo que nos faltó un poquito de tranquilidad y personalidad para jugarlo, más que nada para poder mostrarnos, para poder, a partir de la recuperación, tener un mejor inicio porque Argentinos dejaba espacios. En la primera parte, que fue empate, por ahí nosotros generamos un poquito más pero Argentinos es un rival muy duro y jugó de manera inteligente, además vienen de participar en Copas, vienen haciendo una campaña excelente. Y nosotros sabemos bien el torneo que jugamos. Necesitábamos sumar en casa ante un rival muy difícil, se nos escapó por muy poco”, agregó.

Soraire no escatimó elogios para el rival: “Argentinos es un equipo que está trabajado, que viene hace mucho ya con una idea de juego. Y nosotros tenemos muchas bajas, sobre todo adelante”. También bancó al juvenil Ramón Cansinos, que debutó en Primera el viernes y cometió el penal que derivó en la victoria del “Bicho”. “Tenemos que recuperar a Ramón que tuvo la mala fortuna de cometer el penal, pero son golpes y cosas a las que estamos expuestos y a las que nos prestamos. Ojalá encuentre él la fuerza y no decaiga, va a tener todo el apoyo del equipo para que siga trabajando porque se ha esforzado mucho para tener el lugar que tiene hoy. Ahí estaremos los más grandes para darle el apoyo”, señaló.

“Cuando parecía que en el partido no pasaba nada para ninguno de los dos equipos, llega el penal y se genera un desenlace que no fue del todo bueno porque nosotros buscamos los caminos con un Argentinos replegado. Pero da bronca porque en el partido no pasaba nada y se encontraron con el gol, a muy poco del final”, se lamentó Soraire.