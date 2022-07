Adrover: “Nos han dicho que trabajemos tranquilos, pero no nos dieron un plazo”

12/07/2022 - 23:03 Deportivo

Central Córdoba vive una situación compleja, producto de la renuncia la semana pasada de Sergio Rondina.

En el año en que volvieron los descensos al fútbol argentino, Central se quedó sin DT casi a mitad de camino.

La dirigencia sabe que no tiene margen de error, por eso sigue evaluando posibles reemplazantes del “Huevo”. Mientras, ante Estudiantes dirigió Adrián Adrover, técnico de la Reserva.

El punto rescatado ante el “Pincha”, después de estar 0-2 abajo, dejó sensaciones positivas. ¿podría Adrover ser ratificado hasta el final del torneo? Suena aventurado aseverarlo ahora. Pero lo que sí es seguro es que tendrá al menos tres partidos más: Patronato (mañana, en el Terrera), Platense (el martes 19 en Vicente López) y Racing (sábado 23 en Santiago).

La seguidilla de partidos llevó a la dirigencia a tomar esa decisión, mientras sigue buscando entrenador.

Pero si los resultados acompañan a Adrover, no sería descabellado pensar que pueda quedarse hasta el final del torneo. El propio DT le confió a EL LIBERAL que, por el momento, no le pusieron plazo a su interinato. “Nos han dicho que trabajamos tranquilos, que ellos verán. Por ahora seguimos, pero no sabemos hasta cuándo. Yo creo que depende un poco de los resultados. El club está en una situación muy difícil y lo más importante es pensar en el club. Las decisiones que tomen el presidente y la comisión directiva van a ser las mejores que ellos consideren en beneficio del club”, comentó Adrover, en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre cómo se siente con respecto a esta situación, respondió: “En este momento yo no tengo que tener un pensamiento enfocado en mi persona, en qué siento yo, porque acá lo más importante es que a mí me asignaron una responsabilidad. Y mientras tenga esa responsabilidad, tengo que estar a la altura de la misma. No puedo ponerme a pensar cómo me siento, lo más importante acá es la institución”. Adrover confía a pleno en los jugadores.

“Al plantel lo veo muy bien, tengo absoluta confianza en todos los jugadores porque están preparados y bien predispuestos. De acá para adelante hay que conseguir los resultados necesarios para que el equipo pueda mantenerse en Primera y mejorar esa situación”, sostuvo. En ese sentido, el partido de mañana ante Patronato será clave. “Todos los partidos van a ser para nosotros, a partir de ahora, muy importantes. Y ahora el más importante es éste, porque es justo el que viene. Y tiene una gravitación muy especial por ser un rival directo”, señaló.

Por último, se refirió a la vuelta del equipo al Alfredo Terrera: “Tenemos la posibilidad de estar más arropados por el apoyo de la gente. Si bien adentro de la cancha los que juegan son los jugadores, siempre es bueno recibir el aliento de la gente. Además, si bien los muchachos no han jugado muchos partidos en el Terrera, han entrenado mucho ahí, así que conocen muy bien el campo y sus referencias. Creo que la gente tiene que estar esperanzada por lo que el equipo le brindó frente a Estudiantes. Estamos con ganas de que nuestra gente llene el estadio y nos ayude”.