La vuelta de Renzo López, con la pólvora intacta, es una gran noticia para Central

25/07/2022 - 03:49 Deportivo

De toda derrota se sacan cosas positivas. Y en el 1-3 de Central Córdoba ante Racing, en el debut de Abel Balbo como entrenador, la que sobresale es la vuelta de Renzo López y con gol. El delantero uruguayo, que se recuperó de una lesión, volvió a jugar después de 33 días y se dio el gusto de celebrar su segundo tanto en el campeonato (el primero se lo hizo a Boca, en el triunfo por 1 a 0 de la segunda fecha).

López había jugado solamente las cuatro primeras fechas y se lesionó en la derrota 0-2 ante San Lorenzo, en el estadio Único, el martes 21 de junio pasado, por la cuarta jornada de la Liga Profesional. Ante el "Ciclón" apareció la molestia que luego se confirmó fue una tendinitis. Y cuando estaba para volver, un golpe en la misma zona le produjo un desgarro. En total, el uruguayo se perdió cinco partidos en Central Córdoba. Pero eso ya quedó atrás y ahora puede ser una carta importante en el ciclo que recién comienza.

"Yo estoy con ganas de seguir mejorando y aportar todo lo que tengo para el equipo", avisó López tras la derrota ante la "Academia".

El ex jugador de Plaza Colonia de Uruguay no pudo terminar el partido ante Racing. Y aunque confirmó que fue un calambre, se pegó un susto debido a que pensó que recrudecía la lesión que lo tuvo a maltraer el último mes. "Justo ahí recibí un golpe en la mitad de la cancha, en la misma zona de la lesión. Tenía una tendinitis pero después también tuve un desgarro por un golpe y justo me pegaron en el mismo lugar y quedé preocupado. Después me acalambré y tomé la decisión de salir", contó sobre aquel momento.

Renzo también se refirió a la jugada en la que se perdió el gol, casi en el inicio del cotejo ante Racing, que pudo haber puesto a su equipo arriba en el marcador. "Venía fuerte y cuando le quiero dar se me pasa y después le quiero atinar a dar con el hombro, pero no llegué. Son situaciones, voy a tener mil más, voy a errar muchas pero también voy a meter muchos goles. Hay que seguir positivos por el mismo camino".

La vuelta de Renzo López, sumada a la de Claudio Riaño y anteriormente Kaprof, supone el fin de la racha adversa de los delanteros, en cuanto a lesiones, y avizora un panorama más alentador para el "Ferroviario".