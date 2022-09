Olímpico enfrenta a un peso pesado

22/09/2022 - 00:43 Deportivo

Olímpico se presentará esta noche en Villa Mercedes, San Luis, donde enfrentará a Boca Juniors, en su primer amistoso de preparación con vistas a la temporada 2022/23 de la Liga Nacional. El partido se jugará en el Parque La Pedrera, desde las 21.30, en el marco de la Copa Desafío, de la que también participan Gepu, Atenas de Córdoba e Independiente de Oliva.

La delegación arribó ayer a Villa Mercedes con los siguientes jugadores: Nicolás Paletta, Leonardo Lema, Patricio Tabárez, Jonatan Treise, Daniel Hure, Elyjah Clark, Damián Tintorelli, Roberto Acuña, Alex Negrete (U23), Aaron Capurro García (U23) y Luciano Cáceres (U23). Por su parte, el cuerpo técnico está integrado por Leonardo Gutiérrez (entrenador principal), Esteban Gatti (asistente), José María Gerez (asistente), Raymundo Legaria (asistente), Nicolás Acosta (preparador físico), Francisco López (kinesiólogo), Giuliano Caruso Bilotto (utilero) y Orlando Garay López (jefe de equipo).

El plantel se entrenó anoche sobre el parqué del estadio de básquet de La Pedrera, a las órdenes de “Leo” Gutiérrez, para pulir detalles de cara al partido ante el “Xeneize”.

Los jugadores se entrenaron en un clima de optimismo generalizado e intentando manejar la ansiedad por volver a jugar con oposición y así sumar ritmo de competencia.

Olímpico tendrá enfrente a un rival de jerarquía, con jugadores de reconocida trayectoria como Leonardo Mainoldi, Marcos Mata, Leonel Schattmann, Franco Balbi y Darquavis Tucker y con un entrenador experimentado como Gonzalo García, que viene de consagrarse campeón con el seleccionado nacional en la AmeriCup.

El plantel se completa con el nigeriano Andy Ogide, el sanjuanino Juan Martín Guerrero y el estadounidense Raven Barber. Boca no sólo está enfocado en la Liga Nacional sino que además jugará la Sudamericana junto con San Martín, Regatas y Oberá. Mañana, también desde las 21.30, el “Negro” bandeño jugará su segundo partido amistoso en La Pedrera ante Gepu de San Luis, que competirá en la Liga Argentina.

Por su parte, en el estadio Ave Fénix de la capital puntana jugarán Gepu, Boca, Independiente de Oliva y Atenas de Córdoba. Programación En La Pedrera: Boca Juniors vs. Olímpico (esta noche) y Olímpico vs. Gepu (mañana). En Ave Fénix: Gepu Vs. Boca Juniors (domingo 25), Boca vs. Independiente (martes 27), Gepu vs. Independiente (miércoles 28) y Gepu vs. Atenas (viernes 30).