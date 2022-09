López Múñoz: "A Diego le hubiese gustado verme jugar"

27/09/2022 - 22:37 Deportivo

La tarde marplatense del lunes pasado tuvo como protagonista excluyente a Hernán López Muñoz. El volante ofensivo de Central Córdoba marcó los tres goles del 3-0 de su equipo ante Aldosivi, lo que le valió a su equipo dar un paso enorme en pos de alcanzar el objetivo de la permanencia.

Hernán hizo el primer gol de cabeza y los otros dos, de zurda, con notables gestos técnicos en dos definiciones diferentes. Y al verlo, fue inevitable el recuerdo de su tío abuelo Diego Armando Maradona. Lejos de fastidiarse por las comparaciones, el jugador de Central reveló detalles de su vínculo con el "10" en una charla emotiva con ESPN.

"A Diego lo extraño pero siempre está presente, así que esto también va para él que le hubiese gustado verme jugar", dijo muy emocionado. Y cuando le consultaron en qué siente que está presente, respondió: "En todo. Yo al ser el único de la familia que decidió ser futbolista profesional, siempre traté de escucharlo. Y ahora, al no tenerlo, trato de tenerlo presente, de ponerme a escuchar entrevistas o ver videos de él que van apareciendo. Desde ese lado lo tengo muy presente".

"Siempre tengo marcada una pelusa, que es el diente de león, y cuando estoy entrenando y me pasa alguna por al lado mío, me acuerdo de él porque le decían pelusa. De alguna manera es como tenerlo con esa cosa material", agregó visiblemente emocionado.

Abel Balbo, entrenador de Central Córdoba, dijo que la manera de poner el pie para definir en el tercer gol, lo hizo acordar a Maradona. Y a Hernán no le molestan esas comparaciones, al contrario, las toma con orgullo. "Mi familia, que es la que lo vio, dice que tengo parecido los enganches. Mi abuela, que es la hermana, me lo dice siempre", contó.

"Pero él fue el mejor de la historia y yo quiero hacer mi carrera. Obviamente lo tengo como un espejo y trato de hacer o asimilar las jugadas que hacía que para él eran fáciles pero para un jugador normal no lo son", añadió.

Hernán recuerda con cariño los consejos que le daba Diego. "Siempre me decía que juegue, que disfrute, que vaya siempre para adelante, en cualquier situación, y que no me cague. Siempre me decía que no me cague (sonríe), que a los chiquitos siempre nos pegaban más, que íbamos a recibir un juego más brusco pero que siga para adelante y no me achique en ninguna", evocó.

Su futuro

El pase de Hernán López Muñoz pertenece a River y su préstamo con Central Córdoba vence a fin de este año. Si bien existe una opción de compra por el 50% del pase, el club del barrio Oeste aún no decidió que hará al respecto (también está la chance de negociar un nuevo préstamo con el "Millonario"). A la mayoría de los jugadores se les vencerá el contrato y la dirigencia deberá definir los pasos a seguir con el DT.