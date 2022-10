Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo

02/10/2022 - 08:51 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Patronato vs Atlético Tucumán

ESPN Premium

18:00 Boca vs Vélez

ESPN Premium

18:30 Talleres vs Lanús

TNT SPORTS

20:30 Argentinos Jrs. vs River

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

15:30 Temperley vs Agropecuario

15:30 San Telmo vs Atlanta

15:30 Flandria vs Tristán Suárez

16:00 Almirante Brown vs Defensores de Belgrano

TYC SPORTS

16:00 Guemes (SdE) vs Atlético Rafaela

16:30 Gimnasia de Mendoza vs Estudiantes BA

16:30 Estudiantes de Río Cuarto vs Mitre (SdE)

18:00 Chaco For Ever vs San Martín S.J





PRIMERA "B"

14:05 San Miguel vs Ituzaingó

DIRECTV SPORTS

14:05 Deportivo Armenio vs Los Andes

TYC SPORTS

14:05 Villa San Carlos vs J.J. Urquiza

14:05 Deportivo Merlo vs Colegiales

15:30 Defensores Unidos vs Argentino de Quilmes

SERIE A

07:30 Lazio vs Spezia

STAR + / ESPN

13:00 Atalanta vs Fiorentina

STAR + / ESPN

15:45 Juventus vs Bologna

STAR + / ESPN





LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Lorient vs Lille

STAR +

15:45 Lens vs Olympique de Lyon

ESPN 2

STAR +





PREMIER LEAGUE

10:00 Manchester City vs Manchester United

STAR + / ESPN

12:30 Leeds United vs Aston Villa

ESPN 2

STAR +





LIGA DE ESPAÑA

11:15 Celta de Vigo vs Real Betis

13:30 Girona vs Real Sociedad

ESPN 3

STAR +

16:00 Real Madrid vs Osasuna





LIGA ACB

07:30 Real Madrid vs Obradoiro

FOX SPORTS

12:00 Unicaja vs Gran Canaria

FOX SPORTS





F1 | GP SINGAPUR

09:00 Carrera

STAR +





MUNDIAL DE VÓLEY FEMENINO

09:15 Argentina vs Japón

ESPN 2

STAR +





CHALLENGER DE BUENOS AIRES

13:00 Final

DIRECTV SPORTS 2 / 1612