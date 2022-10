Balbo y el futuro: ''Después se verá, hoy sólo quiero hablar de fútbol"

19/10/2022 - 01:55 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Abel Balbo, elogió lo hecho por sus dirigidos anoche y además, evitó hacer declaraciones sobre su futuro.

"Fue un resultado mentiroso, muy mentiroso. El equipo jugó con mucha intensidad, con mucho sacrificio y jugó muy bien al fútbol, especialmente en el primer tiempo. En el segundo, en desventaja y con uno menos, insistimos hasta el último segundo ante un gran equipo. Les generamos situaciones de gol, nos encontramos 0-2 ante un Tigre que casi no nos había pateado al arco y que llegó a los goles de pelota parada", aseguró Balbo.

"Tigre, para mí, es el mejor equipo del campeonato. Tiene un poder ofensivo extraordinario y casi no nos patearon. El fútbol es esto. Hablé con mis jugadores y los felicité, porque jugaron realmente como un equipo. Esto pasa. A veces perdés y no lo merecés", agregó el DT ferroviario.

Sobre su futuro en el club, Balbo dijo: "No quiero hablar de otra cosa que no sea de fútbol. Los chicos se merecen terminar ganando los dos partidos que nos quedan. Después se verá. Ahora sólo quiero hablar de fútbol. Si me distraigo yo, se distrae mi equipo. El objetivo se logró y a pesar de ello, no me importa. Hay que tener mentalidad ganadora. Pensamos en Unión".

Por último, resaltó el rendimiento del equipo en Santiago. "El balance de local es muy bueno. Construimos la base del objetivo conseguido sacando puntos en casa"