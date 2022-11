Leonardo Carol Madelón, muy cerca de convertirse en el sucesor de Abel Balbo

05/11/2022 - 01:13 Deportivo

Ni Facundo Sava ni Lucas Pusineri. Tampoco Gabriel Batistuta . Entre el abanico de posibles candidatos a entrenador en Central Córdoba apareció el nombre de Leonardo Carol Madelón y parece ser que finalmente el ex DT de Arsenal de Sarandí será el sucesor de Abel Balbo en el elenco “Ferroviario”. Una fuente vinculada a la dirigencia del club del barrio Oeste le confirmó a EL LIBERAL que “las charlas con Madelón están muy avanzadas, todavía no se lo puede anunciar porque no firmó, pero está muy avanzado”.

Esas “charlas” son en realidad una propuesta formal que Central ya le hizo llegar a Madelón. Y el DT, después de analizar minuciosamente el plantel y otras cuestiones vinculadas a la infraestructura y logística, como predios de entrenamiento, ya habría dado una respuesta positiva. La principal traba para hacer oficial el acuerdo, al margen de que restan algunos detalles del vínculo, es que todavía no se firmó la rescisión del contrato de Abel Balbo, que justamente por ese mismo motivo aún no fue presentado como nuevo DT de Estudiantes de La Plata.

Balbo se encuentra por estos días en Europa y tendría previsto regresar al país después del 20 de noviembre, por lo que el “Ferro” no podría hacer el anuncio oficial de Madelón antes de esa fecha.

El flamante entrenador se hará cargo del plantel el lunes 28 de noviembre, fecha en la que está prevista el regreso a los entrenamientos. A mediados de diciembre habrá un parate y, los primeros días de enero, se pondrá en marcha la parte más fuerte de la pretemporada, con vistas al torneo de la Liga Profesional que arrancará el 27 de enero del año próximo. Trayectoria Leonardo Madelón, de 59 años, es oriundo de la localidad santafesina de Cafferata y como futbolista vistió las camisetas de San Lorenzo de Almagro, Unión de Santa Fe y Rosario Central.

Cuenta con una dilatada trayectoria como entrenador, que arrancó en la temporada 1997/98 en Colegiales. Madelón fue luego entrenador de El Porvenir, Unión de Santa Fe, Nueva Chicago, Talleres de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, San Lorenzo de Almagro, Belgrano de Córdoba, Platense y Arsenal de Sarandí. En el “Tatengue” tuvo tres ciclos, mientras que en el “Canalla” estuvo en dos oportunidades.