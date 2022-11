Una baja que duele: Lo Celso debe operarse y se pierde el Mundial

09/11/2022 - 02:10 Deportivo

El mediocampista Giovani Lo Celso, una de las figuras del seleccionado argentino y acaso el mejor interlocutor del astro Lionel Messi dentro del campo de juego, deberá ser operado de la lesión muscular que sufrió en la parte posterior de la pierna derecha y se perderá el Mundial de Qatar.

Villarreal (España) y Tottenham (Inglaterra), clubes dueños de los derechos deportivos y económicos del futbolista, respectivamente, decidieron que Lo Celso se opere de la lesión que sufrió el pasado 30 de octubre y eso descartó la posibilidad de sumarlo en la lista definitiva de 26 futbolistas que participarán de la Copa del Mundo.

Pese a la intención del rosarino y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni de esperarlo para sumarlo en función de su importancia dentro de la estructura del equipo, la recuperación luego de la cirugía le demandará más tiempo (entre seis y ocho semanas) de lo que durará la competencia en suelo árabe.

Lo Celso se lesionó en el partido del pasado 30 de octubre entre Villarreal y Athletic de Bilbao en San Mamés, por la duodécima fecha de la liga española de fútbol (triunfo del equipo vasco por 1-0), en una jugada intrascendente en la que quiso hacer un taco a los 24 minutos de la primera etapa (lo reemplazó Trigueros).

Con la baja de Lo Celso, Scaloni pierde una pieza clave del mediocampo ya que desde el inicio del ciclo hace cuatro años formó el tridente con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

El jugador cuya ficha pertenece a Tottenham, que también presionó para que sea operado, disputó 35 partidos del ciclo Scaloni y es uno de los cuatro con más presencias junto a De Paul (42), Paredes (40) y Lautaro Martínez (38).

Según las estadísticas, Messi es el jugador que más pases recibió de Lo Celso desde el inicio del ciclo Scaloni iniciado después del Mundial de Rusia 2018.

Lo Celso formó parte del plantel de Jorge Sampaoli que quedó eliminado en octavos de final contra el campeón, Francia, pero fue uno de los únicos dos jugadores que se despidieron de la Copa del Mundo sin jugar un solo minuto (el otro fue Cristian Ansaldi).

Con apenas 26 años, Lo Celso seguramente tendrá una nueva oportunidad en el próximo Mundial 2026 pero la desilusión de quedar afuera de Qatar representante un duro golpe por la ilusión de integrar un equipo que llega con un invicto de 35 partidos y como campeón de América.

"Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud", dijo, hace unos días, Scaloni sobre la situación de uno de sus jugadores favoritos.

Luego, el DT agregó que no iba a sumar jugadores que no estén al ciento por ciento pero remarcó que Lo Celso no tiene un "reemplazante futbolístico".

Scaloni anunciará el próximo lunes la lista definitiva de 26 jugadores que debutarán el próximo 22 de noviembre contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial. Sin Lo Celso, se abre la puerta de la titularidad para otros mediocampistas como Enzo Fernández, Exequiel Palacios o Alexis Mac Allister, aunque todos tienen otras características y el DT deberá modificar cuestiones tácticas.

Se espera ahora por la situación del delantero Paulo Dybala, el otro jugador en duda por su lesión: está en la etapa final de la recuperación por un desgarro que lo tuvo un mes inactivo, aunque tanto el jugador como el cuerpo técnico son optimistas.