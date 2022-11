"LA LISTA ES MUY LÓGICA, NO HAY SORPRESAS"

12/11/2022 - 01:08 Deportivo

Al fin se conocieron los 26 citados por Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar. La lista es bastante lógica y refleja a lo que juega la selección. Tiene recambio, pero no tiene un 9 faro o de área porque no juega mucho a eso. Si un rival se nos mete atrás y debemos centrear, se atacará de otra manera porque no tiene un delantero para que la baje, para que tenga a los dos centrales metidos en el área, cosas que hace un 9 de área. El 9 suplente, en este caso en el inicio, es Álvarez que es un 9 muy móvil, muy moderno.

En el caso de Ángel Correa, pierde su lugar porque nunca fue importante en esta selección, entonces le da la chance al otro Correa, a Joaquín, que sí puede jugar ahí un poquito cerca del 9. Y tiene, quizás, mejor presente, más altura.

Lamentablemente se nos lesionó Lo Celso, que para mí es un jugador irreemplazable en la selección por lo que le daba en el volumen de juego y porque las estadísticas dicen que es el jugador que más pases le daba a Messi. Y eso es importantísimo porque el sistema de la selección es 4-4-1-1, pero en el inicio de la jugada, o mejor dicho cuando transita, Lo Celso nunca va por izquierda si no que se cierra y libera la banda para Tagliafico, o para Acuña o para Nico González que es un jugador que me encanta. Entonces cierra Lo Celso, desciende Messi y hacen un cuadrado entre ellos dos más los dos 5, Paredes y De Paul. En ese cuadrado es donde genera todo el juego la Argentina, libera la zona izquierda para que pase el lateral y a la derecha está más estacionado Di María.

Hay que ver quién puede jugar ahora, en principio para mí puede ser Mac Allister o "Papu" Gómez, en este sistema y esta forma de jugar. Pero si Scaloni quiere ser más vertical, juega con Nico González para que llegue por afuera con Di María, asociándose con los laterales, y Messi y un punta.

La selección está bien, no hay sorpresas raras en la lista. Sí lo esperó a Dybala, se nota que lo esperó un tiempo. Lo esperó más que a otro jugador a lo mejor porque lo necesita.

Lo importante es que hay un grupo, hay un técnico, hay una idea, hay un líder y el equipo genera expectativas porque hace emocionar cuando juega. No sé si estamos entre los candidatos, pero después de Brasil y Francia, estamos en un segundo nivel, muy cercano, junto con Alemania y España. Ojalá que nos vaya bien.