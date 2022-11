VIDEO | EL LIBERAL en Qatar: así son las villas en donde se hospedan los hinchas de todo el mundo

19/11/2022 - 11:03 Deportivo

Marcelo Mantaras - Enviado especial en Qatar

Hace poco más de una semana, se dieron a conocer las villas en donde se hospedarán los hinchas de todo el mundo que asistirán al Mundial de Qatar 2022. Marcelo Mantaras, periodista enviado especial por EL LIBERAL, estuvo presente en el lugar y grabó un par de imágenes para compartir en las redes sociales.

Se trata de una villa exclusiva que estuvo disponible a la venta desde el 10 de noviembre, con fecha culmine el 18 de diciembre, cuando finalice el Mundial de Qatar 2022.

Views of one of the World Cup fan villages in Doha, Qatar.



A stay at Al Emadi costs over $200 per night pic.twitter.com/yh6QfIpcBZ