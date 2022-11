Se celebró fuerte el triunfo ecuatoriano en nuestra provincia

20/11/2022 - 22:24 Deportivo

Por Pablo Díaz

TW: @pablidadi

La victoria de Ecuador se celebró en muchas partes del mundo. Y Santiago del Estero no fue la excepción. Un grupo de ecuatorianos, que viven en nuestra provincia, se reunió ayer para ver el partido en el domicilio de uno de ellos, en La Banda, y festejaron los goles de Valencia y el triunfo del equipo de Alfaro.





Hans Cervantes tiene 42 años y es de Guayaquil , pero desde hace casi 15 años que vive en Santiago, en Colonia Jaime. "En Ecuador terminé la carrera de Ingeniería en Sistemas Administrativos, pero aquí hago de todo un poco, no solamente la parte de informática. Como la colonia es agrícola me dedico a los animales, ahora he investigado el tema de la construcción, soy encargado de la ganadería junto con otro compañero, también me dedico a la actualización de la página y todos los proyectos que puedan surgir", le contó Hans a EL LIBERAL





"Siempre me tocó ver solo los partidos del Mundial y desde el año pasado me comencé a contactar con más ecuatorianos que viven aquí. Nos juntamos en la casa de Dani y el sentimiento es otro, no es lo mismo verlo solo que con algunos compatriotas, alentando a la selección de Ecuador", agregó.





Los amigos de Hans también tienen historias particulares de vida en nuestra provincia. "Jonh es de Machala y está radicado aquí desde el 2015, tiene una peluquería en Santiago. Él es el que nos une, es el que anda en contacto y buscando y reuniendo a los ecuatorianos, yo pensé que no había muchos pero hay algunos", describió Hans





"También está Dani y su mujer Karina, que se lució haciendo una comida ecuatoriana, una especie de fritada con arroz. También fue Luis que se dedica a la parte de los muebles, al igual que Dani. Luis además tiene un quiosco que le puso de nombre Chucha y nosotros nos reímos porque es una mala palabra en Ecuador, pero acá no significa nada. Hay otro chico que lo iba a conocer pero no pudo ir porque tuvo un contratiempo, se llama Roly y tiene una vinoteca en La Banda", añadió.





El viernes, a las 13, Ecuador jugará ante Países Bajos, por la segunda fecha del grupo A. "Nos vamos a juntar otra vez en casa de Dani, hay que mantener la cábala", anticipó Hans.





Sobre el rendimiento del equipo de Alfaro, el ecuatoriano opinó: "Lo vi bien. Qatar debutaba y estaba muy nervioso, era un equipo muy inseguro, con un arquero que dudaba mucho. Pero a Ecuador lo vi muy bien, muy sólido, con una buena idea de juego. Al final ya lo vi muy relajado, es una mecánica que siempre la ha usado Alfaro, lo hizo en Boca y ahora también con Ecuador".





Hans se casó con una santiagueña que tenía dos hijos y ahora tienen dos más. Es hincha de River "a muerte" pero "apoyo a todos los equipos de Santiago, sobre todo Central porque en casa muchos son de Central".