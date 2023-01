Alejandro Martínez: "Siempre hice todo para defender esta camiseta"

02/01/2023 - 01:56 Deportivo

El primer día del año trajo la confirmación de la partida de Alejandro Martínez de Central Córdoba. Lo que comenzó como un fuerte rumor la semana pasada, que fue creciendo con el correr de los días, se oficializó el 1 de enero de este 2023, con la firma del vínculo del volante ofensivo con el elenco mexicano Xolos de Tijuana, su nueva casa.

Martínez, al igual que lo había hecho Renzo López, utilizó sus redes sociales para despedirse del "Ferroviario", club en el que dejó un grato recuerdo tras dos años de vestir esa camiseta.

"Adiós, Ferroviario ¡gracias a todos! Me voy con la frente en alto ya que siempre dejé e hice todo para defender esta camiseta, desde el primer día. Gracias a toda la gente que trabaja en el club: utileros, kinesiólogos, cocineros; a todos los hinchas que siempre me brindaron amor y cariño. Gracias a todos los DT que tuve y me enseñaron a seguir creciendo ("Sapo", "Huevo" y Abel) y a todos mis compañeros que siempre dejaron todo y me ayudaron muchísimo. ¡¡¡Gracias!!!", escribió Alejandro en su cuenta oficial de Instagram.

Las respuestas de los hinchas de Central no se hicieron esperar. Y todas, sin excepción alguna, fueron mensajes de agradecimiento por haber defendido la camiseta del "Ferro", a la vez que también le desearon muchos éxitos en su nueva etapa.

En otro posteo, Martínez publicó una foto firmando su contrato con el club mexicano. "Feliz año 2023. Gracias por acompañarme en este camino tan lindo. Gracias @xolos por abrirme las puertas a mi familia y a mí. Vamos por todo", escribió.

Si bien no hubo detalles oficiales de la operación, trascendió que Xolos pagó por el 100% del pase del jugador tres millones de dólares, de los cuales la mitad le corresponde a Central Córdoba y la otra mitad a Defensores de Belgrano, ya que cada club poseía el 50% de la ficha del volante.

Alejandro Martínez llegó a Central Córdoba a mediados del 2021 y en este año y medio disputó 64 partidos, anotó 12 goles y dio 5 asistencias.