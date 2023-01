Mitre cerró otra semana de trabajo en Jujuy y mañana juega un amistoso

14/01/2023 - 01:22 Deportivo

El plantel profesional del Club Atlético Mitre culminó ayer con la intensa y exigente jornada semanal de entrenamientos programada en doble turno, en el predio del hotel Los Arcos de la provincia de Jujuy.

Durante los mismos, se realizaron diversos trabajos que consistieron en ejercicios de velocidad, fuerza, resistencia física, trabajos técnicos y tácticos con y sin pelota, y finalmente concluir con una práctica de fútbol informal.

Mañana domingo 15, a partir de las 9, enfrentará en su primer amistoso, al Club Atlético Gimnasia de Jujuy en el predio de la Liga Salteña, y luego lo hará frente al Club Central Norte de la provincia de Salta. Ambos encuentros se disputarán a puertas cerradas para el público y la prensa.

No serán las únicas pruebas que tenga el equipo de Grelak en esta pretemporada exigente. A los duelos confirmados ante Chaco For Ever (el 18 del corriente mes) y Güemes (el 21), se suma otro más. El mismo será el martes 24 del corriente el encuentro frente a Emelec de Ecuador, a disputarse en el estadio de Roca y Tres de Febrero, en un amistoso de carácter internacional.

Los que se entrenan en Jujuy son: Arqueros: Joaquín Ledesma, Brian Bustos, Facundo Ledesma y Tomás Ávila. Defensores: Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, Rodrigo Ayala, Nicolás González, Marcos Sánchez, Matías Almirón Llanes, Facundo Melillán y Brian Mieres.

Mediocampistas: Germán Díaz, Daniel González, Juan Alesandroni, Mayenfisch, Marcos Giménez, Gabriel Ramírez, Matías Ferrari, José Luna, Matías Cantoni. Delanteros: David Romero, Santiago Rosales, Derlis Aquino, Javier Heiz, Emiliano Franco y Juárez.