"Como argentino, ser campeón del mundo fue un sueño cumplido"

19/01/2023 - 03:10 Deportivo

Marcelo Mantaras definió como el acontecimiento más importante de su carrera profesional la Copa del Mundo, que cubrió para EL LIBERAL y Radio Master de Chaco, al cumplirse ayer un mes de aquella gesta deportiva.

En visita a la redacción de EL LIBERAL, el periodista chaqueño comentó: "Cuando empezaron a aparecer imágenes con motivo de cumplirse un mes del título, empecé a revivir las emociones que a uno le han tocado vivir desde la llegada a Qatar hasta el último momento. Periodísticamente, estar ahí ya era una satisfacción grande, pero con el resultado final, se potenció mucho más, porque uno vivió la derrota frente a Arabia y la recuperación de Argentina, que fue de menor a mayor. Eso fue generando una adrenalina. Fueron emociones encontradas estar a 14 mil kilómetros. Como argentino fue muy fuerte, ser campeón del mundo fue un sueño cumplido", comentó reconfortado.

Mantaras opinó acerca de las críticas que recibió Scaloni tras ser designado como entrenador del seleccionado argentino. "Me parecía que fueron muy duras, más allá de que no tenía pergaminos. Hemos tenido la experiencia de tener técnicos con muchos pergaminos y después no dieron resultado. Había que esperar el proceso. Scaloni mostró un perfil bajo y supo llegar a los jugadores. De hecho, Scaloni estuvo en el proceso de Sampaoli, que fue muy malo, y creo que ahí sacó la experiencia de saber cómo llegar a los jugadores. Las duras críticas me generaban una sensación rara, porque había que dejarlo trabajar. Y Scaloni fue demostrando. Para mí fue uno de los hallazgos más importantes. Y lo dije en mi programa. Podemos hablar de que el fútbol argentino tiene un montón de falencias en todas las categorías y tenemos que seguir discutiendo eso, pero ahora saquémonos el sombrero con Tapia, que respaldó a un técnico que no querían que siga y que nos dio la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Hoy Scaloni se sienta a la mesa con Bilardo y con Menotti y ha hecho méritos para estar ahí", explicó el periodista deportivo chaqueño.

Polémica

Consultado por el penal a Di María en la final ante Francia, opinó: "Da la sensación de que fue penal, fue una viveza del delantero. Después, podemos hilar finito un montón de cosas como los offside que le cobraron a Argentina ante Arabia porque era un partido para ganar 3 a 0 y terminamos perdiendo. Para mí el penal es viveza de Di María, es la viveza de meterse adelante para que haya un roce. Después, me da la sensación de que no hay offside en el tercer gol. Es una jugada muy finita".

"Me quedo con muchas imágenes y una de las que me quedan muy recientes es la atajada del Dibu (Emiliano Martínez), que es la que en definitiva nos da la posibilidad de ser campeones del mundo, porque si hacía el gol Francia, hoy estábamos hablando de otra cosa. Y me quedo con esa atajada, porque fue festejar como un gol con los colegas, con la gente. La atajada del 'Dibu' cerró el partido. Fue un desahogo", agregó.

El Mundial de Messi fue otro de los temas que abordó Mantaras. "Messi entraba a calentar y el estadio cambiaba, el ambiente cambiaba. Y ni hablemos cuando juega. Me tocó estar en el tercer gol ante Croacia, el de Julián Álvarez, del lado donde él hace la finta, que amaga para acá para allá. Lo tenía cerquita. Y no lo podía creer. Verlo a Messi es magia", explicó convencido.

Por último, tiró una reflexión. "Me pone muy contento que el fútbol del interior tenga participación. Tenemos muchas críticas para el fútbol en cuanto a organización, pero evidentemente Tapia y Toviggino han hecho cosas para que el fútbol esté hoy en el primer plano a nivel internacional con la selección argentina. Y después tenemos que seguir discutiendo. No está mal que digamos que hay que mejorar nuestro fútbol y que en el reparto de la torta del fútbol, el interior pueda tener un poquito más, porque siempre se la llevan los clubes grandes. Creo que vamos por buen camino. Santiago es un privilegiado en tener tres equipos en las dos categorías más importantes del fútbol argentino", cerró.