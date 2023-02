08/02/2023 - 20:10 Deportivo

Los Premios The Best se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 27 de febrero, donde los grandes premios a entregar serán los de siete ternas: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, Mejor Entrenadora, Mejor Arquero, Mejor Arquera y la de los hinchas sobresalientes “The Best FIFA Fan Award”.

En este último figuran los fanáticos argentinos, saudíes y japoneses, los cuales estuvieron presentes en Qatar 2022, entre ellos, Emiliano "Dibu" Martínez.