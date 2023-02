Madelón: "Vamos a buscar más, el equipo tiene que dar más"

10/02/2023 - 04:12 Deportivo

El punto cosechado en La Bombonera fue importante, pero para Leonardo Carol Madelón forma parte del pasado. El DT sabe que esta noche, Central Córdoba tendrá una prueba exigente ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría como lo es Belgrano de Córdoba.

El entrenador "ferroviario" habló ayer después del entrenamiento en el "Madre de Ciudades" y confesó que le ve mucho potencial a su equipo. "Está claro que aquí hay autoexigencia. Uno para ser grande tiene que crecer todos los días. Si vos te quedas con lo que pasó no es lo correcto. Para mí el partido ante Boca ya es historia, no tengo por qué hablar más. Lo importante es lo que se viene. Vamos a buscar más, el equipo tiene que dar más, lo sabemos, pero vamos despacio. No hay que acelerar los tiempos. Por ejemplo vino Maciel, aunque tiene un atraso futbolístico y en algún momento nos va a dar una mano muy grande", aseguró Madelón.

Por esa misma línea, el DT recalcó: "Nos tocó un arranque de torneo muy bravo, cada punto para nosotros vale oro, pero si podemos quedarnos con todo, mejor. Quiero que este equipo tenga una identidad. La actitud no va a faltar".

Seguidamente, Madelón expresó: "Fueron pocos días de trabajo, vinimos el lunes de Buenos Aires y ya jugamos nuevamente mañana (por hoy). Hay que mirar mucho al rival y nosotros mismos las cosas buenas. Central tuvo una identidad en La Bombonera, a tal punto que emocionaba. Estábamos ante 50 mil personas, sin embargo los chicos estuvieron ordenados en toda la cancha. Eso contagia y esperemos que pase eso en casa. Va a ser cada encuentro difícil, costoso, pero los nuestros están bien preparados. A veces se definen por detalles, hicimos hincapié en ello, es parte del fútbol. Estamos preparados para este partido ante Belgrano".

"Les dije que tienen muchas libertades, uno les da las herramientas de todo lo que pueda pasar, pero hay después lugares de la cancha en la que ellos deben resolver por ellos mismos", cerró el DT.