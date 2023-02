Un crecimiento que parece no tener fin

10/02/2023 - 04:36 Deportivo

La historia del autódromo en Santiago del Estero se remonta a la década del 60. En Radio del Norte que estaba justamente en el edificio del diario EL LIBERAL existía una audición que se llamaba "Motor y camino" dirigida por Bill Richardson y Héctor Douthat. Uno de ellos experto en automovilismo y el otro quería hacer algo de automovilismo en radio. Y viendo cómo hacían ellos la audición llega un día Miguel Ángel Barrau, director y dueño de la revista Automundo. La fábrica de Santa Isabel de IKA Renault le había dado el recientemente aparecido Torino 380W para que haga el "road test".

Viene al norte específicamente a Santiago del Estero, y su primera misión fue ir a ver dónde se iba a construir el autódromo. Aparece don Colucci y don Lastra, del club automovilístico Coronel Borges, que eran quienes organizaban la Vuelta de Santiago. Van a las Lomas coloradas lindantes con la cancha del Club Comunicaciones hacia el oeste a unos 700 metros. Ya se habían hecho un circuito de óvalo y se realizó una carrera de motos, y eso era todo lo que había del autódromo. Pero este proyecto se diluyó con el tiempo.

Posteriormente aparece la opción de La Vernacha, en un predio ubicado en ruta 208 y 9, en unas 30 hectáreas lindantes al aeropuerto. Allí sí se llegó a diagramar un trazado con varios circuitos. No había agua, pero se encontró agua de un molino cercano al circuito. Pero al no ser agua potable, se utilizaría para riego como parte del mantenimiento del circuito. Se iba a levantar un hotel y una estación de servicios. Iniciaron los trabajos. Fue alguien del Gobierno en ese momento a ver qué se necesitaba y no hubo noticias. Otro proyecto perdido.

Después surge la opción en San Carlos, en La Banda, en un predio perteneciente al Automóvil Club La Banda. En ese momento, una de las pocas instituciones de automovilismo del país que tenía su propia sede. En este caso en Avenida Besares al 600. El circuito se encontraba en San Carlos, entre calle Dorrego y Ruta 51. Se realizan carreras de moto, carreras de Ford T y hasta un súper prime del Campeonato Argentino de Rally. Todavía era de tierra, pero la idea era extenderlo y asfaltarlo. Guillermo "Yoyo" Maldonado, que competía en la Fórmula Dos sudamericana, le hace una revisión y llega a la conclusión de que había que hacer un alargue tomando parte de la ruta 34, haciendo unos retomes para tener las medidas reglamentarias mínimas. Lamentablemente la gente que estaba en la comisión directiva se fue alejando y dejó en total estado de abandono tanto el predio de San Carlos como la sede del Automóvil Club La Banda, ubicada en un lugar neurálgico.

Pasa el tiempo. Y llega el momento del Dr. Gerardo Zamora. Se barajaba la posibilidad de emplazar el autódromo en el departamento Robles, cerca de Beltrán, en unos terrenos disponibles en esa zona. Incluso llegó a alambrarse el predio. Pero aparece un proyecto del gobernador Zamora para construirlo en unas cavas que habían quedado después de sacar tierra para la construcción del paredón del dique frontal. Por fin comienza la construcción del autódromo. Se comenzó a trabajar sobre el trazado diseñado por el ingeniero Sergio Salazar. El asfalto utilizado fue uno de los más modernos de Sudamérica constituido con polímeros especiales. Para que se den una idea, la textura tenía la forma de un "praliné", pero al tacto era suave. Se construye el playón donde se emplazarían las carpas de boxes y la torre de control (la más moderna del país).

Día histórico

Finalmente, y de manera oficial, se inaugura el Autódromo Termas de Río Hondo el domingo 11 de mayo de 2008 con la 5ª fecha del Turismo Carretera. Oscar Aventín, en ese momento presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera, estaba en las carpas de boxes que daban hacia la última curva del circuito, mirando a las tribunas, y me dice: "Nunca en mi vida vi tanta gente un día viernes", entonces le digo "espere a ver el domingo". Según dicen algunos, esta fue la vez que mayor cantidad de gente hubo en una carrera en autódromos disputada por el TC en la Argentina. ¿Y a partir de ahí? Fue un antes y un después de Las Termas. El automovilismo, cuando hay carreras, no son solamente tres días. Una semana antes aproximadamente comienzan a llegar la gente involucrada con cada categoría y genera un movimiento comercial en hotelería, gastronomía, servicios, etc.

Pasan unos meses de la inauguración del autódromo y aparece una delegación que vino desde Chubut con el gobernador Mario Das Neves a la cabeza. La gente de Campeones, audición creada por mi gran amigo "Caito" Legnani, me pide que los lleve a conocer las instalaciones del Autódromo Termas de Río hondo. Un año y medio después se inaugura el autódromo de Chubut, tomando como referencia nuestro Autódromo. Así comienzan a inaugurarse autódromos como Toay en La Pampa, La Pedrera en San Luis, El Villicum en San Juan y algunos cuantos más. Siempre tomando como referencia el Autódromo Termas de Río Hondo.

A raíz de la demanda del automovilismo se recupera el Autódromo de Rosario que se encontraba casi en estado de abandono. La municipalidad en Buenos Aires hace un convenio muy particular con las terminales o aquellas agencias grandes de autos, mediante el cual pagaban una cantidad determinada de dinero para utilizar durante 10 años las instalaciones del Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, para hacer tests, demostraciones y distintas actividades comerciales y promocionales. Todo esto surge después de que aparece el Autódromo Termas de Río Hondo.

En 2014 el Autódromo tiene su momento cumbre cuando adquiere la homologación FIA Grado 2 para convertirse en "Circuito Internacional Termas de Río Hondo" y poder recibir al campeonato mundial de MotoGP. Las Termas se convirtió así en destino deportivo y turístico internacional.

Como anécdota, Emanuel Moriatis, primer ganador del TC en Termas, en la conferencia de prensa, dijo: "Es fascinante". Luego le pregunté qué le parecía a "Pechito" López, tras disputar la fecha del WTCC, me contestó que le parecía que el circuito estaba entre los 5 mejores en los que el había corrido y que es un circuito plano. ¿Y qué es un circuito plano? Que más allá de tener desniveles, el piso no tiene ondulaciones que generen vibraciones en los autos.

Hace poco Ricardo Juncos, argentino propietario de un equipo del Indycar estadounidense, llego a Las Termas con Agustín Canapino para realizar una demostración dando una determinada cantidad de vueltas, porque si no se consideraba una prueba y en ese momento las pruebas en Indycar estaban prohibidas por reglamento. Y Juncos declara: "Si quieren pueden venir ya con la IndyCar. Las bocas de los boxes son de más de 7 metros que es lo que se exige reglamentariamente". La capacidad de alojamiento se puede distribuir entre Las Termas, Santiago, Tucumán, La Banda y hasta Beltrán. Ricardo Juncos llevó el informe, absolutamente favorable sobre el Autódromo Termas de Río Hondo, a Estados Unidos. Esto significa que, en 2024, a lo mejor en marzo, podemos llegar a tener a Agustín Canapino compitiendo en un IndyCar en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo, teniendo en cuenta que durante este 2023 estará compitiendo la temporada completa de Indy con el Juncos-Hollinger Racing. Todo es posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las cosas se hacen bien, sirven de ejemplo. Y en este caso, el Autódromo de Las Termas es un ejemplo de lo que hay que hacer.