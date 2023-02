Ramella y el debut: "Este grupo se merecía una victoria así"

12/02/2023 - 02:51 Deportivo

Leandro Ramella asumió a mitad de semana para reemplazar a Manuel Córdoba en el puesto de entrenador en jefe y el debut fue con una victoria en el clásico ante Olímpico. Con apenas un par de entrenamientos, el nuevo coach "fusionado" encaró este duelo importante y ayer, tras el 87-83 en el Ciudad, destacó la entereza de sus jugadores para imponerse.

"La verdad que estos chicos se merecían este triunfo. Venían no del todo bien en lo anímico, superando algunos malos momentos en la temporada y sin dudas que son ellos quienes se merecían ganar así un clásico".

"Olímpico es un gran equipo. Iba a ser un partido cerrado. No hay 20 puntos de diferencia entre estos dos equipos, eso está más que claro. De hecho, uno mira la tabla de posiciones y ves dónde están. Sabés que no puede haber tanta diferencia. Ellos tienen una gran dinámica de juego. No fue tan real lo que sucedió al comienzo del partido", opinó Ramella en conferencia.

"Nosotros hicimos un gran primer cuarto defensivo y también fue un gran cuarto en lo ofensivo. Después ellos encontraron los caminos. Controlamos su primera línea. Controlamos a sus principales vías de gol como Clark, Tabárez y Acuña. Después ellos encontraron soluciones en jugadores en los que esta vez no tuvimos en cuenta y lo aprovecharon", aseguró el DT.

A su vez, Ramella dijo: "Lo que vi es que el equipo ganaba por 15 o 16 puntos, pero al rato pasó a estar perdiendo y nunca se vino abajo. Nunca perdió la línea. Son circunstancias de juego", cerró Ramella tras la victoria en el clásico.