No repite: Madelón hará cambios ante Talleres

17/02/2023 - 02:09 Deportivo

Central Córdoba no sólo no ganó en lo que va de la Liga Profesional sino que además tampoco pudo llegar al gol. El conjunto santiagueño es el único que no tiene goles a favor y necesita cuanto antes esos gritos para salir del fondo.

La derrota de siete días atrás ante Belgrano pegó fuerte y el entrenador, Leonardo Carol Madelón, sabe que hay que reaccionar. El domingo, Central Córdoba visitará a Talleres de Córdoba en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, por la cuarta fecha, desde las 21.30 y el técnico no repetirá los once iniciales.

Madelón haría al menos dos modificaciones respecto del equipo que salió a jugar ante el "Pirata" el viernes pasado. Uno de esos cambios sería en la defensa y el otro, en la zona ofensiva y de gestación.

La primera de las variantes estaría en el lateral derecho de la defensa. Julián Navas, quien ingresó ante Belgrano en el complemento, podría ingresar en lugar de Brian Blasi. El entrenador lo vio bien al ex Arsenal y sabe lo que le puede dar en ese puesto, ya que lo dirigió precisamente en el club de Sarandí el año pasado.

Por otra parte, Madelón analiza el ingreso de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez en la zona ofensiva, para jugar en dupla ofensiva con Facundo Castelli, a quien el DT considera como titular.

El tucumano entró muy bien en el último cuarto de hora ante Belgrano y el DT le daría su primera titularidad con la camiseta "ferroviaria". Quien le dejaría su lugar sería Lucas Gamba, que está lejos de su mejor nivel. De hecho, el ex Rosario Central fue uno de los primeros cambios del equipo ante Boca en la Bombonera y ante el "Pirata".

El resto de los jugadores serían los mismos que cayeron ante los cordobeses, aunque Madelón podría recién confirmar dichas modificaciones hoy y no se descarta que pueda meter mano aún más en la alineación inicial santiagueña.

De esta manera, por estas horas, se especula que Central Córdoba visitará a Talleres en el Kempes con los siguientes futbolistas: Marcos Ledesma; Julián Navas, Fabio Pereyra, Canto y Marcelo "Cholo" Benítez; Ciro Rius, Mauro Pittón, Enzo Kalinski y Braian Farioli; Luis Miguel Rodríguez y Facundo Castelli.

Hoy será un entrenamiento clave para Madelón y podría confirmar sus once para chocar ante el elenco "matador", que viene nada más y nada menos que de derrotar a Boca en Córdoba.