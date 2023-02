Un arranque flojo encendió las alarmas y sembró preocupación en Central

20/02/2023 - 23:40 Deportivo

Ni bien se conoció el fixture, en Central Córdoba advirtieron que el arranque sería complicado. Pero lo cierto es que ni el más pesimista imaginó un escenario como el actual. Con cuatro fechas disputadas en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, el elenco santiagueño está último con apenas un punto, producto de un empate y tres derrotas. Pero quizás el dato más alarmante es que el "Ferro" es el único equipo de los 38 que todavía no pudo anotar ni un gol.

La llegada de jugadores de jerarquía, casi sobre el cierre del libro de pases, hizo ilusionar a muchos con proyectar un objetivo más ambicioso al de mantener la categoría. Pero el duro cachetazo recibido en estas cuatro fechas lo obligan a Central a sentar bases sólidas y no desviar el foco. Es cierto que queda mucho por jugar, pero la realidad indica que hoy el conjunto santiagueño está muy amenazado por el descenso.

Para esta temporada, serán tres los equipos que pierdan la categoría: uno por tabla general y dos por promedios. Y el elenco que dirige Madelón está amenazado por los dos flancos: está último en la tabla general y en la de los promedios apenas supera a Arsenal y Sarmiento de Junín.

Esta situación, desencadenada por el flojo arranque, hizo que en el Oeste se encendieran las alarmas. La preocupación está, aunque por ahora no se piensa en tomar decisiones apresuradas o drásticas.

"Sé que lo puedo solucionar, que lo voy a corregir. Tengo con qué. Estoy dolido como lo está todo el hincha ferroviario porque a nadie le gusta perder", dijo el entrenador de Central Córdoba en la conferencia de prensa post derrota ante Talleres.

Si bien Madelón dio síntomas de fortaleza, también mostró algunos signos de abatimiento. Su conferencia fue más breve de lo habitual, casi que la cerró abruptamente diciendo "buenas noches, no entran más palabras... así que gracias, chau".

Antes de despedirse, el DT había dejado un mensaje claro y que sonó a algo así como un ultimátum: "Yo sé que el hincha no tiene que escucharme a mí ya más. No tiene que escuchar, no se come ningún cuento. Nosotros tenemos que empezar a sumar, ganar y después vemos quien hace el gol y si es con la cabeza, con la cola o con lo que sea. No hay que hablar más".

Desde el lado de la dirigencia, también hay malestar con este arranque. Pero por ahora respaldan el trabajo del entrenador. Aunque el próximo partido podría ser determinante para el futuro del DT. Es que Central Córdoba perdió los dos partidos como local en este certamen, 0-2 ante River y 0-1 con Belgrano. Y el lunes próximo recibe a Argentinos Juniors. ¿Soportará la espalda de Madelón tres derrotas seguidas en casa?

"Se nos cruzó un fixture bravo. Hay que pasarlo rápido", fue otra frase del DT de Central en la conferencia del domingo pasado. Y hay que darle la derecha en eso. En estas cuatro fechas, el "Ferro" se topó con equipos que hoy se ubican entre los diez primeros: Talleres (tercero con 9), River (quinto con 9), Boca (séptimo con 7) y Belgrano (décimo con 7). Y el próximo rival, el "Bicho Colorado", está undécimo con 6.

Los cuatro próximos rivales deberían representar una complejidad menor: Platense (5 puntos), Tigre (5), Vélez (4 y un partido menos) y Arsenal (1). Pero en el fútbol, la lógica no existe. Lo que sí existe es la presión. Y en Central Córdoba esa presión se siente cada vez con mayor intensidad.