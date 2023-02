Lionel Scaloni se mostró feliz de renovar contrato con la Selección Argentina: "Estoy muy cómodo"

27/02/2023 - 20:07 Deportivo

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni expresó que está muy feliz de haber renovado su contrato hasta 2026 y agregó que no se sienten más por haber ganado el Mundial Qatar 2022 ni todos los títulos.

Scaloni fue galardonado por la FIFA con el Premio The Best al mejor entrenador del mundo en París, y horas antes de la ceremonia se dio a conocer la noticia de que el nacido en Pujato había extendido su contrato con Argentina hasta 2026, para el próximo Mundial a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México.

"Era lo que queríamos la renovación. Sabemos que los resultados mandarán pero estoy cómodo en la Selección y recibimos el apoyo de todos, de los jugadores, de los dirigentes y de la gente", fueron las palabras de Scaloni sobre su renovación con la selección campeona del mundo hace tres meses.

El entrenador también aseguró que desde antes del Mundial le expresó a sus jugadores que "no había que agrandarse por las cosas ganadas hasta ese momento y achicarse un poco para lo que se venía". En el primer encuentro del certamen, Argentina cayó 2 a 1 con Arabia Saudita y generó un quiebre en el andar del equipo.

"Después de ganar la Finalissima le expresé a los jugadores que no teníamos que agrandarnos y estar en alerta por los rivales durante el Mundial. Y así fue en el primer partido".

Por último, Scaloni declaró que "no van a dejar de ser quiénes" son por los títulos conseguidos y los premios personales. Qué seguirá cerca de la gente y con la humildad que los caracterizó.

"ESTOY MUY BIEN Y CÓMODO, NO HABÍA ALGO QUE NO ME PERMITIERA CONTINUAR": la palabra de Lionel Scaloni luego de quedarse con el Premio #TheBest al mejor entrenador del 2022. pic.twitter.com/WOWtQrJBIh