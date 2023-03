Bertoni le respondió a De Paul: “Para mí, la mejor Selección es la del 78”

02/03/2023 - 01:14 Deportivo

El exfutbolista Daniel Bertoni, delantero campeón del mundo con la Argentina en 1978, aclaró que no quiere “entrar en polémica” con Rodrigo De Paul, aunque sostuvo que “él tendrá su pensamiento y su idea de que la selección argentina en Qatar fue la mejor de la historia, pero para mí es la nuestra y para los muchachos del 86 será la de ellos”.

“Los equipos del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores. Con De Paul no quiero polemizar, lo conozco de chico. Para mí no es una polémica ni una discusión y no me duele para nada lo que dijo porque para mí la del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores”, declaró Bertoni.

Bertoni opinó: “Cada uno tiene su opinión, pero las selecciones rivales de aquella época eran ‘fuertísimas’ en su mayoría”, continuó sobre los equipos que tuvo que enfrentar la “Albiceleste” en Argentina 1978 y México 1986.