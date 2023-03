Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este viernes

03/03/2023 - 07:47 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

20:00 Unión vs Estudiantes

ESPN Premium

20:00 Sarmiento vs Rosario Central

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

17:00 Riestra vs Atlético Rafaela

TYC SPORTS PLAY

17:10 Racing de Córdoba vs Deportivo Madryn

TYC SPORTS

21:10 All Boys vs Almagro

TYC SPORTS

21:30 Mitre (SdE) vs Chaco For Ever

TYC SPORTS PLAY





LIGA NACIONAL

20:00 Atenas vs Instituto

21:00 Comunicaciones Mercedes vs Gimnasia de Comodoro

22:00 Regatas vs Riachuelo





BUNDESLIGA

16:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig

STAR +

SERIE A

16:45 Napoli vs Lazio

STAR +

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Real Sociedad vs Cádiz

ESPN 2

STAR +





NBA

21:30 Boston Celtics vs. Brooklyn Nets

ESPN 3

STAR +

23:50 Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies

ESPN 2

STAR +





SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Pampas vs. American Raptors

STAR +