Güemes buscará hacer las paces con la victoria

11/03/2023 - 01:03 Deportivo

Con la necesidad y la esperanza de conseguir la ansiada primera victoria del campeonato, Güemes visitará esta tarde a Alvarado de Mar del Plata, por la sexta fecha de la zona A de la Primera Nacional. El cotejo comenzará a las 19, tendrá como escenario al estadio mundialista José María Minella y será controlado por el árbitro Nelson Bejas.

El "Gaucho" todavía no conoce el sabor de la victoria en este arranque de temporada. En cinco partidos, cosechó tres empates y dos derrotas, por lo que apenas tiene 3 puntos y se ubica apenas uno por encima de San Telmo, que por ahora está perdiendo la categoría. Pero comparte posición justamente con su rival de hoy, al que supera por diferencia de gol, por lo que este duelo puede ser crucial de cara a la permanencia (los penúltimos de cada zona, juegan entre sí para determinar el tercer descenso).

Más allá de que el torneo recién arranca, jugar ante un rival directo siempre es importante, por lo que el conjunto santiagueño deberá afrontar este partido como una final.

A pesar de que el equipo todavía está lejos de encontrar su mejor versión, el entrenador Walter Perazzo está conforme con el rendimiento de sus dirigidos, especialmente en las últimas dos presentaciones (igualdad sin goles ante San Martín, en San Juan, y empate como local ante Flandria 1 a 1, el pasado fin de semana). Es por eso que solamente realizará una variante y será obligada. En el mediocampo, Ignacio Vallejos reemplazará al lesionado Agustín Bellone.

Alvarado, en tanto, acumula tres empates y una derrota (ya tuvo su fecha libre). Pero la caída fue humillante: 0-6 con Patronato, en Paraná, el pasado fin de semana. Y hoy buscará recuperarse.

Otros partidos

Por esta misma zona, la A, habrá otros cuatro cotejos en la jornada de hoy. A las 17, Defensores Unidos de Zárate (7 puntos) recibirá a Defensores de Belgrano (8), en un duelo de dos equipos que pelean arriba. A las 19.05 se presentará el líder Almirante Brown (11), en San Juan y ante San Martín (5). Desde las 20, Agropecuario Argentino (9) de Carlos Casares será local de All Boys (6). Y a las 20.30, en Mendoza, Gimnasia (6) será anfitrión de Patronato de Paraná (6).

En tanto, por la zona B se jugarán hoy tres partidos: 17, Deportivo Madryn (4) vs. Deportivo Riestra (3) y Brown de Adrogué (2) vs. Quilmes (12, uno de los líderes); 21.10, Estudiantes de Caseros (12, el otro puntero) vs. Gimnasia de Jujuy (3).