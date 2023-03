Lo dijo Del Potro: "Lo único que me faltó es ser número 1 del mundo"

15/03/2023 - 21:57 Deportivo

El tandilense Juan Martín Del Potro resaltó hoy que solamente le faltó “ser número 1 del mundo” en su prolífica carrera profesional en el tenis, a la que le puso punto final en febrero de 2022, a causa de crónicas lesiones en su rodilla derecha.

“Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera" consideró el tenista, de 34 años y 1,98 metros de altura.

“Nunca logré ser el 1 porque estaban (Rafael) Nadal, (Roger) Federer o (Novak) Djokovic. Cuando veo el ranking o veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando por ser número uno, también es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño" expresó el campeón de la edición 2009 del Abierto de los Estados Unidos a Site Tenis News.

Del Potro, ganador de las medallas de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012, llegó en agosto de 2018 a su mejor posición histórica en el escalafón, cuando se ubicó tercero por tres semanas consecutivas.

El tandilense se despidió oficialmente del circuito en febrero del año pasado, cuando intervino en el Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y cayó en dos sets ante el azuleño Federico Delbonis. Atrás habían quedado una larga serie de frustraciones por lesiones e intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

A pesar de la dificultad que representa para él volver a las canchas, el bonaerense ensayó una promesa y sostuvo que volverá “a entrenar”, luego de la obtención del Mundial Qatar 2022 por parte del seleccionado argentino de fútbol.

“Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", deslizó la ‘Torre’ tandilense.

Del Potro elogió también al español Carlos Alcaraz, al italiano Jannik Sinner y al dinamarqués Holger Rune, de quienes dijo que serán “los líderes del circuito en los próximos años”.