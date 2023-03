EN VIVO | Mitre intentará volver a la senda del triunfo en casa

26/03/2023 - 16:36 Deportivo

Luego de dos partidos consecutivos de visitante, Mitre se presentará esta tarde ante su gente, cuando desde las 17 reciba a Tristán Suárez. El cotejo, correspondiente a la séptima fecha de la zona B de la Primera Nacional, tendrá como árbitro a Fabrizio Llobet y se disputará en el estadio del barrio 8 de Abril.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO



El "Aurinegro" consiguió apenas un punto de los últimos seis que disputó fuera de casa, pero llega envalentonado por el empate 1 a 1 conseguido ante Chacarita, uno de los candidatos. Antes, había perdido 3 a 1 ante Aldosivi de Mar del Plata. Esos resultados lo sacaron de los puestos de Reducido pero en caso de ganar hoy, y darse algún que otro resultado, volverá a meterse entre los ocho mejores de su grupo.





La ilusión del equipo que dirige Alfredo Grelak se sustenta en su eficacia de local. Hasta aquí, ganó los dos partidos que disputó en Roca y Tres de Febrero y además no recibió goles en contra: 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza (segunda fecha) y 2-0 a Chaco For Ever (cuarto capítulo).





Tristán Suárez, a pesar de que está penúltimo con 6 puntos, viene en alza ya que, después de perder los cuatro primeros juegos, cambió de entrenador (Di Noia por Nardozza) y metió dos victorias consecutivas.