La fe de Viñales: "No tengo dudas de que vamos a dar el máximo"

01/04/2023 - 00:54 Deportivo

Por Daniel Romero

De la redacción de EL LIBERAL

Maverick Viñales llegó a Las Termas ilusionado, pero en sus declaraciones mantiene la cautela, a sabiendas de que para Aprilia no será fácil esta temporada.

"Vamos a empezar a entender todo cuando pase un poco de carreras, pero hay que estar ahí incluso cuando no se entiende nada. No tengo ninguna duda de que vamos a dar el máximo y vamos a dar pelea ahí adelante", expresó el piloto español.

Consultado por la llegada de "Manu" Cazeaux, opino: "Si hago una valoración, con el equipo está totalmente integrado. Es decir, para mí es el líder. Todavía creo que necesita conocer más la moto o eso me hace entender a mí para darme más armas. No tengo ninguna duda. Confío ciegamente en él. Siempre sé que voy a tener la mejor moto para el domingo y en eso estamos, en conocer bien esta moto nueva y en sacarle el máximo provecho cada día".

Sobre la sanción a Marc Márquez, opinó: "Me he mantenido al margen de todo, estoy concentrado en el trabajo, en el plan que tenemos, en mi organización, en mis horarios. Tengo muy poco tiempo. Si alguien no tiene hijos, cuando los tenga, me entenderá. Tengo el tiempo justo para entrenar, mejorar y cuidar de mi familia".

Por último dijo que está contento de estar en la tierra de los campeones del mundo. "También es bonito el fútbol, a mí me gusta mucho. El otro día, cogimos un taxi en Buenos Aires hasta el hotel y los argentinos me hablaron muy orgullosos del fútbol y eso me alegra. Va a ser un fin de semana divertido, la afición argentina siempre es especial y espectacular. Espero que se llene el circuito porque realmente es una carrera dónde vas a disfrutarla con los aficionados", cerró el español con una sonrisa amplia.