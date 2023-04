Grelak: "Es un torneo muy competitivo, no es fácil ganar dos partidos seguidos"

10/04/2023 - 21:44 Deportivo

Mitre dejó pasar este domingo una buena chance de prenderse en los puestos de vanguardia de la zona B de la Primera Nacional, al empatar 1 a 1 ante Racing de Córdoba en un partido en el que hizo todo para ganar.

"La sensación es que nos quedamos con muy poco. Fueron 79 minutos dominadores, manejamos los tiempos del partido, tuvimos las situaciones más claras y el rival no había pateado al arco hasta ese minuto. Por eso la sensación es de amargura y pensamos que nos fuimos con muy poco", dijo Alfredo Grelak, entrenador de Mitre, en diálogo con EL LIBERAL.

Dio la sensación de que el "Auri" se quedó en el tramo final del partido y por eso le empataron, aunque el DT discrepó con eso. "No creo que el equipo se haya quedado tanto sino que ellos hicieron los cinco cambios con jugadores rápidos, de buena técnica, y es un equipo que tiene muy claro a lo que juega. Nosotros sabíamos que si perdíamos la pelota en ataque y en tres cuartos, ellos salen muy rápido en las transiciones ofensivas. Por eso fuimos cuidadosos, no perdimos pelotas durante casi todo el partido, no nos habían complicado y así y todo, la primera vez que patean al arco nos empatan el partido. Después ya fue todo más desesperación, intentar ganar el partido sin las ideas que tuvimos durante 80 minutos", analizó.

"Nos faltó definir el partido. Creo que si definimos con el cabezazo de la Bestia o el de Gaby Ramírez debajo del arco, que le termina picando mal la pelota y fue afuera, o la Dani González que también entra por debajo o la de Ayala que pasa por el frente del arco, era otra cosa. Para mí fue un partido de lo mejor que hizo Mitre en el año, estoy muy contento con lo que produjo el equipo, lo que generó y de la forma en que lo generó. Pero no coincidió con el resultado", agregó.

¿Por qué el hincha no se fue conforme? "No sé si el hincha no se fue conforme, yo si soy hincha de Mitre me voy conforme. Obviamente que con el resultado ninguno de nosotros se fue conforme, porque Mitre hizo todo para ganar. Desde ese lado tampoco me iría conforme como hincha porque Mitre fue absoluto merecedor del triunfo. Pero sí me iría con la tranquilidad de ver a un equipo criterioso dentro del campo de juego, que tiene una idea de juego, con cinco o seis jugadores con rendimientos muy altos. Faltaron dos jugadores, de la base del equipo, importantísimos como Tapia y Rosales y no se sintieron. Me parece que se tendrían que ir con la tranquilidad de que estamos trabajando duro para seguir mejorando y compitiendo", respondió convencido.

El entrenador de Mitre ve un torneo muy parejo, en el que a todos los equipos les cuesta "ganar dos partidos seguidos", pero confía en que transitan el camino correcto.

"Es muy parejo el torneo, si hubiésemos ganado el partido estábamos en la quinta posición. Y Racing le ganó el primer partido a Brown de Adrogué y después no pudo ganar de visitante, son equipos que tienen claro a que juegan. Se les está haciendo difícil a Ferro, Aldosivi. Es un torneo muy competitivo, a nadie se le hace fácil ganar dos partidos seguidos y a partir de ahí tenemos que tener en claro que jamás debemos desesperarnos y seguir por la misma senda de trabajo. Hay un plantel extraordinario, enfocado al trabajo para seguir mejorando día a día. Y creo que se está viendo partido a partido", explicó.

"Puede ser que seamos merecedores de algún punto más del que tenemos. Pero si los tenés, es porque los mereces. Contra Chacarita nos llevamos un punto en un partido en el que ellos lo pudieron definir antes. Y así son todos los partidos, muy parejos, se ganan y se pierden por detalles mínimos. Pero, como dije, lo importantes es que el plantel está enfocado, cree en una idea, la ejecuta partido a partido. A veces sale más y otras menos, pero es el camino a seguir", concluyó el entrenador de Mitre.