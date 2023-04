Malestar en Güemes: "El árbitro nos dijo que la pelota le pegó en la nuca"

16/04/2023 - 20:45 Deportivo

Matías Escudero, protagonista de la jugada que causó gran polémica en el final del partido, conversó con EL LIBERAL y no tuvo dudas de que fue penal. "Yo cabeceo y él va con las manos arriba, y se ve que fue penal. El árbitro sabrá lo que cobró o por qué no lo cobró", afirmó con un dejo de bronca. Y ante la consulta sobre la explicación que le dio el árbitro, respondió: "Nos dijo que le pegó en la nunca, pero está claro que no le pegó en la nuca. Qué se le va a hacer, es entrar en polémicas de por qué no lo cobró. Él salta de espaldas adonde estoy yo, pero levanta las manos y la pelota le pega en la mano. Pero ya está, no lo cobró y no podemos hacer nada".

Más allá del malestar lógico por la jugada que pudo cambiar el resultado del partido, Escudero fue autocrítico y admitió que el empate fue justo. "No jugamos bien y no nos merecimos más que un empate. Creo que fue el peor partido de local que tuvimos, pero rescatamos que sumamos. Lo que importa es seguir sumando", aseguró.

"No fue un buen partido. A veces las cosas salen y a veces no. Son días. Hoy nos tocó que no estuvimos finos, perdíamos mucho la segunda jugada, no podíamos salir claro, no podíamos ser claros nosotros, no podíamos ir a apretar ni lográbamos recibir fácil. En el segundo tiempo mejoramos. Aún así, tuvimos situaciones como para ganarlo", concluyó.