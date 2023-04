Así quedaron las semis de la Champions: Real Madrid-Manchester City y el clásico de la madonnina Inter-Milan

19/04/2023 - 19:53 Deportivo

Los cruces entre los dos máximos candidatos al título, Real Madrid y Manchester City, y el clásico de la madonnina entre Inter y Milan conformarán las semifinales de la Liga de Campeones de Europa luego de los empates registrados hoy entre los "Citizens" y Bayern Múnich, 1 a 1, y los "Neroazzurros" con Benfica, de Portugal, 3 a 3.



Esas semifinales se jugarán los martes 9 y 16 de mayo en partidos de ida y vuelta que pondrán a los dos ganadores en la final del 10 de junio en Estambul, Turquía.



Las buenas victorias alcanzadas en los partidos de ida terminaron tornándose decisivas en las revanchas de hoy, luego de que Manchester City se impusiera por 3 a 0 como local e Inter lo hiciera por 2 a 0 como visitante.



Y en ambos casos los vencedores de los primeros encuentros no pasaron zozobras hoy, ya que nunca estuvieron en riesgo sus clasificaciones a semifinales.



En el caso del encuentro disputado en Alemania, los de Josep Guardiola tuvieron inclusive la chance de irse en ventaja al cabo del primer tiempo, pero extrañamente el noruego Erling Haaland terminó elevando su disparo de zurda por encima del travesaño a los 35 minutos.



Esa acción derivó de una mano penal cometida por el zaguero central francés Dayot Upamecano, que ya había sido responsable de un gol en el cotejo de ida, y que terminó de redondear su pésima serie sobre los 10 minutos del complemento, cuando quedó justamente mano a mano con Haaland y se resbaló, permitiendo que el gigante nórdico quedará frente al arquero y definiera con comodidad contra el palo izquierdo.



Después, restando siete minutos y mientras que simultáneamente el argentino Julián Álvarez ingresaba por Haaland, el alemán Joshua Kimmich lograba de penal la definitiva e innecesaria paridad.



El momento de morbo en la tarde del Allianz Arena tuvo lugar a los 18 minutos del complemento, cuando Sadio Mané reemplazó a Leroy Sané. En el partido de ida el primero le había aplicado al segundo una trompada en la cara en la zona de vestuarios, al término del encuentro, por un pase mal dado, que le provocó una gran inflamación y derivó en una multa económica para el senegalés. Ni se miraron a la hora de la variante.



En tanto que en el Giuseppe Meazza hubo "revancha" de goleadores argentinos en Inter, donde Lautaro Martínez, que se llevó el trofeo al mejor jugador del partido, marcó el segundo tanto de su equipo a los 20 minutos del complemento y fue reemplazado 10 más tarde por Joaquín Correa, que apenas 180 segundos más tarde señaló el tercero con un buen movimiento dentro del área portuguesa y un posterior remate de derecha.



El tucumano ensayó un "medio Topo Gigio" a la hora de convertir, ya que los hinchas lo venían reprobando seguido en los últimos partidos justamente por su falta de contundencia.



"La verdad que se nos venían negando los goles a los delanteros, pero hoy llegaron todos juntos, porque primero Lautaro y después yo pudimos anotar hoy en el mismo partido", contó a la televisión local el ex Estudiantes de La Plata.



"Y no me quiero imaginar lo que va a ser la ciudad desde ahora hasta el clásico, porque se viven de manera especial en cualquier instancia, así que ni hablar lo que además le suma ser una semifinal de Champions League", completó.



Nicoló Barella abrió el marcador para los interistas sobre el cuarto de hora del primer tiempo, empató Fredrick Aursnes sobre los 40 de esa primera mitad, y después llegaron los mencionados goles de los argentinos para un 3 a 1 que se transformó en empate de los capitaneados por el argentino Nicolás Otamendi desde los 35 del complemento en adelante con las conversiones de los ingresados Petar Musa y David Neres.



Y así quedaron consumadas dos semifinales de máxima atracción, por un cruce entre seguramente los dos mejores equipos de Europa como lo son Real Madrid, el "gran especialista" en Champions, y el Manchester City del "fútbol total" de Pep Guardiola por un lado, y el gran clásico milanés que sacudirá a toda Italia durante una semana de alta tensión.



Y habrá toque argentino en esas definiciones, seguramente con participación activa de Lautaro Martínez y Joaquín Correa en Inter y Julián Álvarez en Manchester City, mientras que estarán en duda las presencias de Valentín Carboni en los italianos y Máximo Perrone en los ingleses.



Ambos estuvieron hoy en los bancos de suplentes sin ingresar y para la revancha de semifinales ambos estarán con el seleccionado sub 20 que jugará el Mundial en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Claro que para ambos, una cosa o la otra serán igualmente dignas de disfrutar.